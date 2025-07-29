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Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В нем появилась Эмма Стоун

Кадр: Jerskin Fendrix/YouTube

Британский музыкант Джерскин Фендрик выпустил клип на песню «Beth’s Farm». Его снял режиссер Йоргос Лантимос, а главную роль исполнила Эмма Стоун.

Ролик показал жизнь английской фермы, где содержатся лошади, коровы, свиньи и овцы. На ферме в уединении живет мужчина (Фендрик). Однажды он обнаруживает у себя в хлеву, во дворе и на пастбищах неясные объекты на земле.

Видео: Jerskin Fendrix/YouTube

По сюжету, фермер стреляет сигнальной ракетой в небо — и сбивает с дерева девушку в исполнении Стоун. Та направляется в лес, где притворяется мертвой, крадет трактор у местного жителя, съедает его ланч и приезжает на подмогу к фермеру.

Вместе герои буквально уничтожают обстановку фермы: разбивают топорами мебель, режут бензопилой старое фортепиано, сжигают книги. Затем они приводят себя в порядок и беззаботно танцуют вокруг костра.

Пеплом от него загадочные мужчина и женщина засыпают странные объекты на ферме, похожие не то на муравейники, не то на дремлющие живые организмы. После этого жизнь возвращается на круги своя, думают герои. Но оказываются неправы.

Клип создан при сотрудничестве с кинокомпанией Focus Features. Его спродюсировал Фендрикс. Он же стал автором песни «Beth’s Farm». Она войдут в будущий альбом артиста «Once Upon A Time. . . In Shropshire» — его релиз запланирован на 10 октября.

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