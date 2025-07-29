Йоргос Лантимос снял клип для Джерскина Фендрикса. В нем появилась Эмма Стоун

Ролик показал жизнь английской фермы, где содержатся лошади, коровы, свиньи и овцы. На ферме в уединении живет мужчина (Фендрик). Однажды он обнаруживает у себя в хлеву, во дворе и на пастбищах неясные объекты на земле.