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Фильм «Свадьба лучшего друга» получит продолжение. Его сценарий напишет автор «Материалистки»

Кадр: TriStar Pictures

Романтическая комедия «Свадьба лучшего друга» получит продолжение. Сценарий сиквела напишет Селин Сон, работавшая над фильмами «Материалистка» и «Прошлые жизни», сообщил Variety.

По информации издания, Сон не станет постановщицей проекта. Кто займет режиссерское кресло, пока не известно. Какие актеры снимутся в сиквеле ромкома, также неясно.

Оригинальный фильм вышел в 1997 году, его снял П. Дж. Хоган. В картине сыграли Джулия Робертс, Дермот Малруни и Кэмерон Диас. Недавно Малруни намекнул в разговоре с New York Post, что «ходят разговоры о сиквеле».

«Свадьба лучшего друга» рассказала о ресторанном критике, которая узнает, что ее старый приятель собирается жениться — и вскоре понимает, что влюблена в будущего жениха.

Лента стала кассовым хитом, заработав 127 млн долларов только в Северной Америке. Она получила три номинации на «Золотой глобус» и стала одним из самых любимых ромкомов 90-х. В 2022 году Variety включил ее в список 100 величайших фильмов всех времен.

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