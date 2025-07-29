Фильм «Свадьба лучшего друга» получит продолжение. Его сценарий напишет автор «Материалистки»

Романтическая комедия «Свадьба лучшего друга» получит продолжение. Сценарий сиквела напишет Селин Сон, работавшая над фильмами «Материалистка» и «Прошлые жизни», сообщил Variety.
По информации издания, Сон не станет постановщицей проекта. Кто займет режиссерское кресло, пока не известно. Какие актеры снимутся в сиквеле ромкома, также неясно.
Оригинальный фильм вышел в 1997 году, его снял П. Дж. Хоган. В картине сыграли Джулия Робертс, Дермот Малруни и Кэмерон Диас. Недавно Малруни намекнул в разговоре с New York Post, что «ходят разговоры о сиквеле».
«Свадьба лучшего друга» рассказала о ресторанном критике, которая узнает, что ее старый приятель собирается жениться — и вскоре понимает, что влюблена в будущего жениха.
Лента стала кассовым хитом, заработав 127 млн долларов только в Северной Америке. Она получила три номинации на «Золотой глобус» и стала одним из самых любимых ромкомов 90-х. В 2022 году Variety включил ее в список 100 величайших фильмов всех времен.