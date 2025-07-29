Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном выпустит кинокомпания Vertical в 2026 году

Броснан сыграет тренера спортсмена Брендана Ингла, который проходит с Хамедой путь от нищеты к богатству и титулу чемпиона мира. Самого боксера сыграет Амир Эль-Масри («Призраки в Венеции», «Звездные войны: Скайуокер. Восход».