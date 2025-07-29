Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном выпустит кинокомпания Vertical в 2026 году

Драму «Гигант» с Пирсом Броснаном, рассказывающую о британо-йеменском боксере Назиме Хамеде, выпустит кинокомпания Vertical в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил Deadline.
Броснан сыграет тренера спортсмена Брендана Ингла, который проходит с Хамедой путь от нищеты к богатству и титулу чемпиона мира. Самого боксера сыграет Амир Эль-Масри («Призраки в Венеции», «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
Картину поставит сценарист и режиссер Роуэн Атейл, работавший над лентами «Пустошь», «Восстание» и «Рожденный после смерти». В числе исполнительных продюсеров проекта будет Сильвестр Сталлоне.
«Гигант» исследует начало истории Хамеды на суровых рабочих улицах Шеффилда, его открытие Инглом, который некогда был сталелитейщиком, и их продолжительное необычное партнерство.
Оно, как считается, вкупе с необычным стилем Назима, его дерзкой личностью и абсолютным доминированием на ринге вознесло атлета на вершину боксерской элиты. Хамеда получил беспрецедентный уровень известности, несмотря на волну исламофобии и расизма в Великобритании в 80-е и 90-е.
«Много лет я мечтал и стремился перенести „Гиганта“ на экран. История принца Насима Хамеда и его бурных отношений с его знаменитым тренером по боксу Бренданом Инглом — это легенда. Уморительная, душераздирающая и захватывающая, будто из кино, история», — поделился Атейл.