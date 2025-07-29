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Мэттью Макконахи спасает детей от огня в трейлере «Потерянного автобуса»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер фильма «Потерянный автобус» («The Lost Bus»), в котором главную роль исполнил Мэттью Макконахи, известный по сериалу «Настоящий детектив» и драме «Интерстеллар».

Оскароносный актер сыграл мужчину, который узнает, что его сын попал в эпицентр лесных пожаров. Мужчина отправляется на автобусе в зону бедствия, чтобы вывезти оттуда своего ребенка, его одноклассников и учительницу.

Видео: Apple TV/YouTube

Картину поставил Пол Гринграсс по сценарию, который он написал вместе с Брэдом Ингелсби. Лента выйдет в кинопрокат 19 сентября, а с 3 октября появится на стриминговом сервисе Apple TV+.

Ее продюсерами выступили Джейсон Блюм из Blumhouse, Джеми Ли Кертис из Comet Pictures, Ингелсби и Грегори Гудман. Фильм основан на книге «Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire» Лиззи Джонсон.

В актерский состав проекта вошли, помимо Макконахи, Америка Ферреа, Юл Васкес и Эшли Аткинсон. Сюжет «Потерянного автобуса» вдохновлен реальными событиями.

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