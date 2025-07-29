Российская киноиндустрия потеряла из‑за пиратства около 1,6 млрд рублей за полгода

Ущерб российской киноиндустрии от пиратства в первой половине 2025-года составил около 1,6–1,7 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности.
Ущерб индустрии составляет больше половины оборота пиратского рынка за 2024-й — порядка 3 млрд рублей. Как считают аналитики, рынок нелегальной кинопродукции значительно вырос в первой половине 2025-го. Количество новых пиратских ссылок с января по июнь выросло на 30–35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
«Мы прогнозируем дальнейший рост объемов нелегального распространения, несмотря на все меры противодействия. Уход с рынка международных стриминговых платформ, ограниченный доступ к зарубежным новинкам и высокий спрос со стороны аудитории создают благоприятную почву для пиратов», — сказал председатель РЦИС Андрей Кричевский.
По словам эксперта, это теневой рынок с налаженной финансовой моделью, в которой участвуют нелегальные казино, букмекерские конторы и рекламные сети. Кроме того, 39% пиратских сайтов признаны небезопасными — они распространяют вирусы или находятся в черных списках антивирусных сервисов.
По его словам, тенденция роста объемов заблокированного контента сохраняется второй год. Директор по контенту сервиса Wink Александр Косарим подтвердил тренд, отметив, что в 2023 году было заблокировано 1,9 млн ссылок с пиратским контентом, а в 2024-м — уже 3,1 млн ссылок.
В 2024 году список самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре возглавили триллер «Ячейка 234», боевик «Апокалипсис Z: Начало конца» и байопик о молодости Дональда Трампа «Ученик». В топ-10 пиратских запросов также вошли «Джокер-2» с Хоакином Фениксом и «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы.