Российская киноиндустрия потеряла из‑за пиратства около 1,6 млрд рублей за полгода

Ущерб индустрии составляет больше половины оборота пиратского рынка за 2024-й — порядка 3 млрд рублей. Как считают аналитики, рынок нелегальной кинопродукции значительно вырос в первой половине 2025-го. Количество новых пиратских ссылок с января по июнь выросло на 30–35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.