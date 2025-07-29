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С 1 августа вступает в силу закон, разрешающий отказаться от массовых рассылок

Фото: NordWood Themes/Unsplash

С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок, пишет РИА «Новости».

Сделать это можно через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. «Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину», — сказал федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат отметил, что массовые рассылки часто становятся каналом для мошенников. Под видом рекламы могут предлагаться фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.

«Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года. А до конца года на портале „Госуслуги“ появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения. Операторы связи будут обязаны прекратить рассылку по заявлению абонента — и это будет законодательно закреплено», — добавил он.

По мнению Немкина, такие введения — это шаг к формированию системы управления цифровыми согласиями. «В будущем каждый пользователь сможет самостоятельно определять, кто имеет право обращаться к нему в электронном виде, а кто — нет. Это особенно важно в условиях растущего количества киберугроз», — заключил депутат.

В апреле Владимир Путин подписал закон о защите граждан от цифрового мошенничества. Документ предполагает создание специальной государственной информационной системы (ГИС) под управлением Минцифры, где будут собирать и обрабатывать данные о киберугрозах.

Закон вводит обязательную маркировку звонков, запрет на информирование через мессенджеры и возможность самозапрета на услуги связи. Инициатива также предусматривает меры по ограничению спам-звонков и передаче номеров третьим лицам.

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