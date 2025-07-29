На фестивале Park Live в Алматы выступит рэпер Суэй Ли, работавший с Мадонной и Post Malone

На музыкальном фестивале Park Live в казахстанском городе Алматы выступит американский рэпер Суэй Ли. Об этом сообщили в соцсетях грядущего мероприятия.
Суэй Ли известен как автор саундтрека к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные»: вместе с Post Malone он выпустил песню «Sunflower». Ли работал также с French Montana, Мадонной, Тайгой, Лил Уэйном, Skrillex и Фаррелом Уильямсом.
Организаторы Park Live назвали Суэя «одним из самых ярких артистов новой школы хип-хопа, участником дуэта Rae Sremmurd и автором культовых треков». В его арсенале — несколько номинаций на «Грэмми», напомнили они.
Ли выйдет на сцену 5 сентября, во второй день фестиваля. В один день с ним радовать казахстанских меломанов будет англо-норвежский продюсер и диджей Алан Уокер.
В другие дни хедлайнерами будут Робби Уильямс, Мэрилин Мэнсон и Röyksopp. На фестивале запланированы также выступления The Hu, Bloodywood, Elderbrook и других артистов.
В 2024 году Park Live объявил о возвращении после пятилетнего перерыва. Фестиваль переместился из Москвы в Алматы, а его главным спонсором тогда выступил «Яндекс». Placebo, которые должны были стать хедлайнерами третьего дня, столкнулись с критикой после того, как объявили о своем участии.
Британскую группу обвинили в сотрудничестве с российской компанией-организатором, которая «спонсирует» военную операцию на территории Украины. Ранее из‑за поддержки мероприятия «Яндексом» от выступления на Park Live отказалась группа Editors.