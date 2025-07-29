На фестивале Park Live в Алматы выступит рэпер Суэй Ли, работавший с Мадонной и Post Malone

Суэй Ли известен как автор саундтрека к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные»: вместе с Post Malone он выпустил песню «Sunflower». Ли работал также с French Montana, Мадонной, Тайгой, Лил Уэйном, Skrillex и Фаррелом Уильямсом.