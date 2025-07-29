Герман Клименко предложил создать государственный VPN

В России следует создать суверенный госVPN, заявил глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Было бы здорово, если бы государство выпустило собственный VPN, который отгородил бы [граждан] от экстремистских материалов, но дал доступ к разрешенному контенту. Существует огромный пласт законной информации, но зарубежные ресурсы от нас отвернулись», — предложил он. «У нас есть „Госуслуги“, почему бы не создать „ГосVPN“», — считает Клименко.
По словам чиновника, это позволит обойти ограничения, которые многие важные зарубежные интернет-ресурсы ввели из‑за санкций. Например, россияне могли бы вновь получить доступ к медицинским журналам.
В начале года стало известно, что «замедление» YouTube в России вызвало резкий рост трафика видеохостинга в Европе. К примеру, в Нидерландах с августа трафик увеличился на 58,3%, в Словакии ― на 22%, в Сербии ― на 20%, в Финляндии ― на 19,5%. В этих странах находятся серверы многих популярных VPN-сервисов.