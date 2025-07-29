Герман Клименко предложил создать государственный VPN

«Было бы здорово, если бы государство выпустило собственный VPN, который отгородил бы [граждан] от экстремистских материалов, но дал доступ к разрешенному контенту. Существует огромный пласт законной информации, но зарубежные ресурсы от нас отвернулись», — предложил он. «У нас есть „Госуслуги“, почему бы не создать „ГосVPN“», — считает Клименко.