Баста и Гуф в 2026 году выпустят новый совместный альбом спустя 16 лет

Рэпер Гуф сообщил в инстаграме*, что в 2026 году выпустит совместный альбом с Бастой.
«В следующем году исполнится шестнадцать лет релизу „Баста/Гуф“.
Сейчас мы готовим новый совместный альбом, который представим масштабно — в Лужниках!» — написал музыкант.
Летом 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» состоится два концерта: 28 августа состоится презентация коллаборация артистов, а 29 августа — сольный концерт Басты и специальные гости.
Первый совместный альбом рэперов вышел в 2010 году. «Мы не рассчитывали, что наш первый альбом станет культовым. Сделали его буквально за месяц. Тему задавал Вася. Он говорил, что у него есть куплет и припев, дальше я ехал домой и, как школьник, делал домашнее задание. Потом приезжал на „Газ“, и мы записывались», — рассказывал про этот релиз Гуф.
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