Баста и Гуф в 2026 году выпустят новый совместный альбом спустя 16 лет

Российская киноиндустрия потеряла из‑за пиратства около 1,6 млрд рублей за полгода
На фестивале Park Live в Алматы выступит рэпер Суэй Ли, работавший с Мадонной и Post Malone
С 1 августа вступает в силу закон, разрешающий отказаться от массовых рассылок
Герман Клименко предложил создать государственный VPN
Джеймс Кэмерон планирует мультсериал по «Аватару»
На страницах журнала Vogue впервые появилась ИИ-модель. Ее сгенерировали для рекламы бренда
Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист
Фестиваль «Круто» объявил финальный лайнап
«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин
Картину Сальвадора Дали, купленную за 200 долларов на распродаже, оценили в 40 тыс.
В курортном городе во Франции запретили появляться в купальниках и плавках за пределами пляжа
Кристофера Нолана раскритиковали за съемки «Одиссеи» в оккупированной Марокко части Западной Сахары
У сетей аптек «Столички» и «Неофарм» произошел сбой в работе
Okko назвал дату премьеры сериала «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой
Звезда «Игры престолов» Хафтор Юлиус Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге
Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком о Мадонне продолжается
Universal Pictures официально подтвердила каст «Знакомства с родителями-4». Фильм выйдет в 2026 году
Том Круз пришел на концерт Oasis, хотя ранее братья Галлахер называли его «маленьким ублюдком»
В Якутии жертв домашнего насилия будут бесплатно обучать кикбоксингу и джиу-джитсу
«Союзмультфильм» проиграл суд в США из‑за прав на Чебурашку в Японии
Майкл Киванука отменил все концерты на лето из‑за продолжающихся проблем со здоровьем
В Анапе туристический поток упал на 70% из‑за загрязнения мазутом
Сериал «Позолоченный век» продлили на четвертый сезон
Треть мужчин готовы сделать предложение после недельного курортного романа
Sony подала в суд на Tencent за копирование игры Horizon
Финал ЧЕ по футболу среди женщин стал самым просматриваемым ТВ-событием года в Великобритании
В Нью-Йорке горожане сдают животных в приюты из‑за финансового кризиса
Исследование: мужчины считают женщин привлекательнее во время овуляции из‑за запаха

Баста и Гуф в 2026 году выпустят новый совместный альбом спустя 16 лет

Фото: ТНТ MUSIC/VK Video

Рэпер Гуф сообщил в инстаграме*, что в 2026 году выпустит совместный альбом с Бастой.

«В следующем году исполнится шестнадцать лет релизу „Баста/Гуф“.
Сейчас мы готовим новый совместный альбом, который представим масштабно — в Лужниках!» — написал музыкант.

Летом 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» состоится два концерта: 28 августа состоится презентация коллаборация артистов, а 29 августа — сольный концерт Басты и специальные гости.

Первый совместный альбом рэперов вышел в 2010 году. «Мы не рассчитывали, что наш первый альбом станет культовым. Сделали его буквально за месяц. Тему задавал Вася. Он говорил, что у него есть куплет и припев, дальше я ехал домой и, как школьник, делал домашнее задание. Потом приезжал на „Газ“, и мы записывались», — рассказывал про этот релиз Гуф.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Люди:
Гуф