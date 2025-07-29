Вышел трейлер нового фильма Ричарда Линклейтера «Голубая луна»

На ютуб-канале Sony Pictures Classics опубликовали трейлер фильма «Голубая луна» — новой работы режиссера Ричарда Линклейтера, снявшего «Отрочество» и «Перед рассветом». Картина выйдет в кинопрокат 17 октября.
Она представит историю легендарного автора песен Лоренца Харта, который вечером 31 марта 1943 года борется со своей пошатнувшейся уверенностью в баре, где его бывший коллега празднует премьеру новаторского мюзикла «Оклахома!».
«Мы сочиняли вместе на протяжении четверти века, и первое же шоу, которое он создает с кем‑то другим, становится его величайшим хитом. Мне горько? Да!» — признается герой в ролике.
Роль Лоренца в картине исполнил Итан Хоук («Перед рассветом»). В образе его экс-соавтора предстал Эндрю Скотт («Рипли», «Шерлок»). В ленте снялись также Маргарет Куолли («Субстанция») и Бобби Каннавале («Блондинка»).
Сценарий фильма написал Роберт Каплоу, работавший ранее над лентой «Я и Орсон Уэллс». Оператором «Голубой луны» выступил Шэйн Ф.Келли, композитором — Грэм Рейнолдс (оба — «Я не киллер», «Куда ты пропалла, Бернадетт?»).
«Голубую луну» впервые показали на Берлинском кинофестивале. Там лента, а точнее Эндрю Скотт получил «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Картина была номинирована и на главный приз смотра, но не выиграла его.