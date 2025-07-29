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На страницах журнала Vogue впервые появилась ИИ-модель. Ее сгенерировали для рекламы бренда

Фото: Seraphinne Vallora

В августовском выпуске журнала Vogue впервые можно увидеть фотосессию, созданную с использованием ИИ-модели. Ее образ сгенерировали для рекламной кампании бренда Guess.

Изображения привлекательной блондинки в нарядах от марки появились в печатной версии журнала впервые в истории. На них несуществующая девушка демонстрирует длинное платье в полоску и цветочный комбинезон светло-голубого цвета.

Видео: Seraphinne Vallora

«Снимки» сопровождает подпись мелким шрифтом, в которой указано, что девушка на них создана с помощью искусственного интеллекта. Согласно заявлению Vogue, применение в рекламе ИИ-модели не было решением редакции.

Тем не менее, появление нового типа рекламных изображений вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи раскритиковали Vogue за то, что они допустили в печать сгенерированные ИИ изображения.

По мнению ряда читателей журнала, ИИ-фото ухудшат ситуацию с популяризацией нереалистичных стандартов красоты. Кроме того, они негативно скажутся на модельном бизнесе, в котором девушки боролись за большее разнообразие типажей.

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«Guess делает это либо для того, чтобы создать тему для разговоров и получить бесплатную рекламу, либо они хотят сократить расходы и не думают о последствиях», — заявила плюс-сайз-модель Фелисити Хейворд.

Она назвала решение Vogue разместить рекламу бренда как «крайне обескураживающее и довольно пугающее». Создатели скандальных снимков Guess из компании Seraphinne Vallora не согласны с такой оценкой их работы.

Основательницы Seraphinne Vallora Валентина Гонсалес и Андреа Петреску отметили, что мнение, будто создание изображений с помощью ИИ — это просто, ошибочно. На разработку кампании для Guess ушло до месяца, и над ней работали пять человек.

«Мы не создаем недостижимые образы — на самом деле, ИИ-модель Guess выглядит вполне реалистично. В конечном счете, вся реклама создается так, чтобы все выглядело идеально, и обычно в ней участвуют супермодели», — подчеркнули предпринимательницы.

Они добавили, что стремятся к созданию разнообразных женских образов, но не все ИИ-модели получают отклик от аудитории. «Мы не получаем ни откликов, ни лайков», — посетовали Гонсалес и Петреску.

Девушки рассказали, что для Guess они создали 10 черновых вариантов моделей. Представители бренда выбрали из них два изображения — брюнетки и блондинки. Плюс-сайз-моделей в выборке не было, поскольку «технологии для этого недостаточно развиты», пояснили ИИ-энтузиастки.

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