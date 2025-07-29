Джеймс Кэмерон планирует мультсериал по «Аватару»

Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью Empire рассказал о планах создать анимационный проект по вселенной «Аватара».
Кэмерон уже разговаривал с руководством Disney. «Я сказал, что хочу сделать анимационный сериал-антологию», — поделился он. По его задумке, это будет формат, близкий к «Аниматрице». Среди возможных сюжетов — первая высадка людей на Пандору, предыстории персонажей или события, оставшиеся за кадром основных фильмов.
Сроки завершения проекта неизвестны. «Мы еще мало что делали с этим. Мы собираем наши истории и так далее. Нужно найти опытных кинематографистов, аниматоров, которые захотят этим заняться», — пояснил режиссер.
Недавно вышел «Аватар: Огонь и пепел». В ролике семья Джейка Салли и клан Меткайина объединяются, чтобы сразиться с Варанг и ее огненными воинами. В третьей части «Аватара» покажут Пепельную деревню, жители которой станут новыми антагонистами. Пепельная деревня — это дом клана Мангкван, чьи земли уничтожил вулкан. Премьера фильма состоится 19 декабря.