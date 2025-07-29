Джеймс Кэмерон планирует мультсериал по «Аватару»

Кэмерон уже разговаривал с руководством Disney. «Я сказал, что хочу сделать анимационный сериал-антологию», — поделился он. По его задумке, это будет формат, близкий к «Аниматрице». Среди возможных сюжетов — первая высадка людей на Пандору, предыстории персонажей или события, оставшиеся за кадром основных фильмов.