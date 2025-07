Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист

Всего в лонг-лист вошли 13 романов: «The Loneliness of Sonia and Sunny» Киран Десаи, «Audition» Кэти Китамуры, «Flashlight» Сьюзан Чой, «Flesh» Дэвида Салаи, «Misinterpretation» Ледии Джоги, «Seascraper» Бенджамина Вуда, «Endling» Марии Ревы, «The Land in Winter» Эндрю Миллера, «The Rest of Our Lives» Бенджамина Марковица, «One Boat» Джонатана Бакли, «Universality» Наташи Браун, «The South» Таша Оува и «Love Forms» Клэр Адам.