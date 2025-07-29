Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист

Лонг-лист Букеровской премии для англоязычной литературы опубликовали на официальном сайте премии.
Всего в лонг-лист вошли 13 романов: «The Loneliness of Sonia and Sunny» Киран Десаи, «Audition» Кэти Китамуры, «Flashlight» Сьюзан Чой, «Flesh» Дэвида Салаи, «Misinterpretation» Ледии Джоги, «Seascraper» Бенджамина Вуда, «Endling» Марии Ревы, «The Land in Winter» Эндрю Миллера, «The Rest of Our Lives» Бенджамина Марковица, «One Boat» Джонатана Бакли, «Universality» Наташи Браун, «The South» Таша Оува и «Love Forms» Клэр Адам.
Председателем жюри премии в этом году стал писатель и драматург Родди Дойл, в состав коллегии также вошли актриса Сара Джессика Паркер, писательница Айобами Адебайо, романистка Кайли Рид и писатель Крис Пауэр. Впервые шорт-лист из шести книг будет объявлен на публичном мероприятии, которое состоится в Королевском фестивальном зале Саутбэнк-центра в Лондоне, 23 сентября 2025 года. Победителя премии представят на церемонии в Лондоне 10 ноября, а ее автор получит премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.
Букеровскую премию 2024 года получила британская писательница Саманта Харви за роман об астронавтах «Орбита». Книга была единогласно выбрана жюри в качестве победителя. Харви посвятила свою победу тем, кто «говорит за, а не против Земли, за, а не против достоинства других людей, другой жизни, и всем людям, которые работают во имя мира».