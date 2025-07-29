Организаторы Букеровской премии объявили лонг-лист

Председателем жюри премии в этом году стал писатель и драматург Родди Дойл, в состав коллегии также вошли актриса Сара Джессика Паркер, писательница Айобами ​​Адебайо, романистка Кайли Рид и писатель Крис Пауэр. Впервые шорт-лист из шести книг будет объявлен на публичном мероприятии, которое состоится в Королевском фестивальном зале Саутбэнк-центра в Лондоне, 23 сентября 2025 года. Победителя премии представят на церемонии в Лондоне 10 ноября, а ее автор получит премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.