Элизабет Олсен встречает мужей после смерти в трейлере «Вечности»

На ютуб-канале A24 опубликовали трейлер фильма «Вечность», в котором снялись Элизабет Олсен («ВанжаВижн»), Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик», «Дивергент») и Каллум Тернер («Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Война и мир»).
Картину снял Дэвид Фрейн, автор «Третьей волны зомби» и «Свидания с Эмбер». Он рассказал о загробном мире, куда попадают люди после смерти. Там однажды оказываются Джоан и ее муж Ларри.
Героям предстоит определиться, куда они отправятся и с кем, чтобы провести вечность. Выбор будет непростым для Джоан, которая встретила «на небесах» не только Ларри, но и своего первого супруга, давно погибшего на войне Люка.
Трейлер показывает огорчение Ларри, когда он видит жену с ее первой любовью, и смешанные чувства Джоан. Та потеряла Люка 67 лет назад — и не уверена, что готова расстаться с ним вновь. «Вечность — слишком долгое время для сожалений», — говорит один из героев картины.
«Вечность» выйдет на экраны в ноябре. В ленте появятся Давайн Джой Рэндольф, Джон Эрли, Бетти Бакли, Джефф Санка и другие артисты. Фильм снят по сценарию Фрейна и Патрика Каннана.
Олсен выступила одним из продюсеров проекта наряду с Тимом Уайтом, Тревором Уайтом, Теллером и Майклом Уильямсом. Оператором фильма стал Рури О’Брайэн («Вульфмен», «Морские паразиты»), композитором — Дэйв Флеминг («Супермен»).