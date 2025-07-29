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Элизабет Олсен встречает мужей после смерти в трейлере «Вечности»

Кадр: А24/YouTube

На ютуб-канале A24 опубликовали трейлер фильма «Вечность», в котором снялись Элизабет Олсен («ВанжаВижн»), Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик», «Дивергент») и Каллум Тернер («Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Война и мир»).

Картину снял Дэвид Фрейн, автор «Третьей волны зомби» и «Свидания с Эмбер». Он рассказал о загробном мире, куда попадают люди после смерти. Там однажды оказываются Джоан и ее муж Ларри.

Героям предстоит определиться, куда они отправятся и с кем, чтобы провести вечность. Выбор будет непростым для Джоан, которая встретила «на небесах» не только Ларри, но и своего первого супруга, давно погибшего на войне Люка.

Видео: A24/YouTube

Трейлер показывает огорчение Ларри, когда он видит жену с ее первой любовью, и смешанные чувства Джоан. Та потеряла Люка 67 лет назад — и не уверена, что готова расстаться с ним вновь. «Вечность — слишком долгое время для сожалений», — говорит один из героев картины.

«Вечность» выйдет на экраны в ноябре. В ленте появятся Давайн Джой Рэндольф, Джон Эрли, Бетти Бакли, Джефф Санка и другие артисты. Фильм снят по сценарию Фрейна и Патрика Каннана.

Олсен выступила одним из продюсеров проекта наряду с Тимом Уайтом, Тревором Уайтом, Теллером и Майклом Уильямсом. Оператором фильма стал Рури О’Брайэн («Вульфмен», «Морские паразиты»), композитором — Дэйв Флеминг («Супермен»).

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