«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин

«Реабилитационная программа „Дома на полдороги“ состоит из большого количества письменных заданий, групповых обсуждений, индивидуальных консультаций с психологами и другими специалистами — всё это требует от клиенток высокого уровня рефлексии и постоянной интеллектуальной включённости в процесс. Но мы уверены в том, что иногда сложные эмоции, трудный опыт и давящие состояния эффективнее всего проживаются через работу с телом — когда можно на время „отключить“ свою рациональную часть и дать выход агрессии, фрустрации и тревоге через физические упражнения», — отметила она.