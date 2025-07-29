«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин

Благотворительная организация «Ночлежка» организовала курс самообороны для женщин. Первое занятие состоялось 27 июля, рассказали «Афиши Daily» авторы инициативы.
В программу войдут пять тренировок, их проведут совместно с девелопером Stone. Курс пройдут в том числе женщины, столкнувшиеся с насилием — подопечные проекта «Дом на полдороги».
Женщин научат основам крав мага — системы самообороны и рукопашного боя, разработанной для реальных жизненных обстоятельств. После занятий, как надеются организаторы курса, девушки смогут не только защищаться и эффективно реагировать в критических ситуациях, но и успешнее избегать таковых.
«Курс самообороны — возможность для любой женщины почувствовать себя увереннее и сильнее. Для женщины в уязвимой ситуации бездомности — это часто вопрос выживания», — расссказала директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.
Координатор «Дома на полдороги» Мария Мурадова добавила, что тренировки крав мага станут частью терапевтического реабилитационного процесса для женщин, переживших травмирующий опыт.
«Реабилитационная программа „Дома на полдороги“ состоит из большого количества письменных заданий, групповых обсуждений, индивидуальных консультаций с психологами и другими специалистами — всё это требует от клиенток высокого уровня рефлексии и постоянной интеллектуальной включённости в процесс. Но мы уверены в том, что иногда сложные эмоции, трудный опыт и давящие состояния эффективнее всего проживаются через работу с телом — когда можно на время „отключить“ свою рациональную часть и дать выход агрессии, фрустрации и тревоге через физические упражнения», — отметила она.