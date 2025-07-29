«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин

Сидни Суини оказалась в центре скандала из‑за рекламы джинсов с нацистским подтекстом
Фестиваль «Круто» объявил финальный лайнап
Картину Сальвадора Дали, купленную за 200 долларов на распродаже, оценили в 40 тыс.
В курортном городе во Франции запретили появляться в купальниках и плавках за пределами пляжа
Кристофера Нолана раскритиковали за съемки «Одиссеи» в оккупированной Марокко части Западной Сахары
У сетей аптек «Столички» и «Неофарм» произошел сбой в работе
Okko назвал дату премьеры сериала «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой
Звезда «Игры престолов» Хафтор Юлиус Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге
Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком о Мадонне продолжается
Universal Pictures официально подтвердила каст «Знакомства с родителями-4». Фильм выйдет в 2026 году
Том Круз пришел на концерт Oasis, хотя ранее братья Галлахер называли его «маленьким ублюдком»
В Якутии жертв домашнего насилия будут бесплатно обучать кикбоксингу и джиу-джитсу
«Союзмультфильм» проиграл суд в США из‑за прав на Чебурашку в Японии
Майкл Киванука отменил все концерты на лето из‑за продолжающихся проблем со здоровьем
В Анапе туристический поток упал на 70% из‑за загрязнения мазутом
Сериал «Позолоченный век» продлили на четвертый сезон
Треть мужчин готовы сделать предложение после недельного курортного романа
Sony подала в суд на Tencent за копирование игры Horizon
Финал ЧЕ по футболу среди женщин стал самым просматриваемым ТВ-событием года в Великобритании
В Нью-Йорке горожане сдают животных в приюты из‑за финансового кризиса
Исследование: мужчины считают женщин привлекательнее во время овуляции из‑за запаха
Адам Драйвер, Дэниел Калуя и Анна Кендрик снимутся в дебютном фильме Криса Рока для А24
Стало извеcтно, кто сыграет Лиззи Борден в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Звезда «Шершней», ацтекская жуть и школа: вышел тизер хоррора «Свисток» от продюсеров «Обезьяны»
В сиквеле «Однажды… в Голливуде» появится актер Кори Фогельманис из хоррора «Ма»
Ассистенты по производству сериала «Больница Питт» начали процесс создания профсоюза
Большинство россиян получают рабочие сообщения в отпуске
В сети появился тизер-трейлер «Таламаски» — нового сериала по мотивам книг Энн Райс

«Ночлежка» организует курс самообороны для женщин

Фото: «Ночлежка»

Благотворительная организация «Ночлежка» организовала курс самообороны для женщин. Первое занятие состоялось 27 июля, рассказали «Афиши Daily» авторы инициативы.

В программу войдут пять тренировок, их проведут совместно с девелопером Stone. Курс пройдут в том числе женщины, столкнувшиеся с насилием — подопечные проекта «Дом на полдороги».

Женщин научат основам крав мага — системы самообороны и рукопашного боя, разработанной для реальных жизненных обстоятельств. После занятий, как надеются организаторы курса, девушки смогут не только защищаться и эффективно реагировать в критических ситуациях, но и успешнее избегать таковых.

«Курс самообороны — возможность для любой женщины почувствовать себя увереннее и сильнее. Для женщины в уязвимой ситуации бездомности — это часто вопрос выживания», — расссказала директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.

Координатор «Дома на полдороги» Мария Мурадова добавила, что тренировки крав мага станут частью терапевтического реабилитационного процесса для женщин, переживших травмирующий опыт.

«Реабилитационная программа „Дома на полдороги“ состоит из большого количества письменных заданий, групповых обсуждений, индивидуальных консультаций с психологами и другими специалистами — всё это требует от клиенток высокого уровня рефлексии и постоянной интеллектуальной включённости в процесс. Но мы уверены в том, что иногда сложные эмоции, трудный опыт и давящие состояния эффективнее всего проживаются через работу с телом — когда можно на время „отключить“ свою рациональную часть и дать выход агрессии, фрустрации и тревоге через физические упражнения», — отметила она.

Расскажите друзьям