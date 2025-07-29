Фестиваль «Круто» объявил финальный лайнап

Фестиваль «Круто» пройдет с 8 по 10 августа 2025 на территории базы отдыха «Крутояк», расположенной во Владимирской области, в полутора часах езды от Москвы.
На мероприятии сохранится преимущественно дневной формат — все хедлайнеры выступят именно в светлое время суток Совместно с Яндекс Сплитом на фестивале КРУТО 2025 будет стоять инсталляция — машина, отрисованная художником SCARO, которая станет главной фото-зоной на территории. Главной темой фестиваля станут русские
сказки.
В финальный лайнап фестиваля вошли: Apollon Telefax, DJ Stonik 1917, Fck Stereotypes, Ishome, iskrit, Lovanda, Mirèle, Philipp Gorbachev, Saluki, Tapenight, Vladman, Weeka, Xrustalic, Батерс, Второй Ка, Глум, Два обреза, Евтела и Солова, Ешь, Казускома, Крмация Бонифация, Лиза Громова, Николай Воронов, Размаха, Рудольф Страусов, Стерео Ширина, Хаски и другие.
В рамках фестиваля «Круто» бренд «Два Мяча» предложит сыграть в игру «Городки», за успешное прохождение которой участники смогут выиграть кеды и другие ценные призы. Поддержать друзей или отдохнуть можно будет в специально сконструированной зоне рядом. Для любителей более спокойного времяпрепровождения предложат понаблюдать за турниром по «Лапте» между резидентами и партнерами фестиваля.
Кураторство арт-программы, как и в прошлом году,будет
проводиться koshta.collective — студией, разрабатывающей кросс-медийные проекты для брендов и культурных институций: диджитал спецпроекты, инсталляции, поп-апы, выставки и другие масштабные мероприятия. На фестивале ожидается все: от сайт-специфичных объектов и инсталляций до индор-проектов, вступающих в диалог с пространством и темой фестиваля — сказками и сказочностью во всех проявлениях.
На событии будут представлены как крупные партнерские бренды, так и независимые локальные проекты. У каждого — свой корнер, активность или арт-инсталляция. Среди них: Moonriver jewelry, System 108, Infinitylove.jewelry и другие.