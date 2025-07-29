Фестиваль «Круто» объявил финальный лайнап

В рамках фестиваля «Круто» бренд «Два Мяча» предложит сыграть в игру «Городки», за успешное прохождение которой участники смогут выиграть кеды и другие ценные призы. Поддержать друзей или отдохнуть можно будет в специально сконструированной зоне рядом. Для любителей более спокойного времяпрепровождения предложат понаблюдать за турниром по «Лапте» между резидентами и партнерами фестиваля.