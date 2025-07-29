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Картину Сальвадора Дали, купленную за 200 долларов на распродаже, оценили в 40 тыс.

Фото: Bettmann/Getty Images

Аукционный дом Cheffins выставит на торги картину Сальвадора Дали, купленную два года назад на распродаже. Произведение оценили в 26–40 тыс. долларов, сообщает The Guardian.

Работа под названием «Vecchio Sultano» была написана Дали в 1966 году. Она выполнена в смешанной технике (акварель и фломастер) и относится к заброшенному проекту сюрреалиста по «Тысяче и одной ночи».

«Vecchio Sultano» изображает старого султана, обвешанного драгоценностями
© Cheffins/Cambridge

Иллюстрации к ближневосточному собранию сказок заказывали Дали его покровители Джузеппе и Мара Альбаретто. Однако художник завершил лишь 100 из 500 задуманных рисунков.

«Из этих 100 иллюстраций половина осталась в издательстве Rizzoli, где была либо повреждена, либо утрачена. Остальные 50 сохранились у семьи Альбаретто и позже были унаследованы их дочерью Кристиной — крестницей самого Дали», — пояснила представительница Cheffins Габриэль Дауни.

50 иллюстраций, оставшихся у Альбаретто, были опубликованы лишь в 2014 году. Это разбудило интерес к незавершенному проекту и судьбе невышедших рисунков.

Иллюстрацию «Vecchio Sultano» обнаружил в 2022 году антиквар из Кембриджа. Ранее она хранилась в гараже одного из лондонских домов. Антиквар решил приобрести картину, когда заметил на ней подпись Дали.

На распродаже произведение не вызвало особого интереса: кроме нынешнего владельца в торгах поучаствовал лишь еще один человек. В итоге картину Дали продали за 150 фунтов (около 200 долларов по текущему курсу).

«Обычно я покупаю то, что мне просто нравится. А в тот раз это была авантюра — не уверен, что вообще хотел бы вешать это на стену… Хотя я люблю странное искусство, но в данном случае надо прям очень сильно любить», ― признался антиквар.

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