В курортном городе во Франции запретили появляться в купальниках и плавках за пределами пляжа

«Это вопрос уважения к местным жителям, которые не хотят, чтобы по их городу ходили полуголыми. Еще это правило элементарной гигиены на наших рынках, в наших магазинах и на наших улицах», — заявил мэр города Янник Моро. «Если вы хотите продемонстрировать грудные мышцы и свои лучшие плавательные шорты, в Ле-Сабль-д’Олон к вашим услугам 11 километров пляжа», — добавил он.