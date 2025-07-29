В курортном городе во Франции запретили появляться в купальниках и плавках за пределами пляжа

Власти курортного города Ле-Сабль-д’Олон на атлантическом побережье Франции ввели штрафы до 150 евро (14,2 тыс. рублей) для тех, кто появляется в купальниках за пределами пляжа. Об этом пишет CNN.
«Это вопрос уважения к местным жителям, которые не хотят, чтобы по их городу ходили полуголыми. Еще это правило элементарной гигиены на наших рынках, в наших магазинах и на наших улицах», — заявил мэр города Янник Моро. «Если вы хотите продемонстрировать грудные мышцы и свои лучшие плавательные шорты, в Ле-Сабль-д’Олон к вашим услугам 11 километров пляжа», — добавил он.
В городах Аркашон и Ла-Гранд-Мотт власти ранее тоже ввели штраф в размере 150 евро для тех, кто гуляет по городу в раздетом виде. В 2023 году власти испанского города Малага объявили, что любому, кого увидят на улице или в общественных местах без одежды или в одном нижнем белье, грозит штраф в размере до 750 евро (874 доллара).
В Сочи недавно стали брать c отдыхающих 1,5 тыс. рублей за место в тени на пляже. «Многие туристы не хотят тратиться на лежаки и просто отдыхают под навесом. Предприимчивые арендаторы решили на этом заработать», — рассказали о ситуации в Ассоциации туроператоров.