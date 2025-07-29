У сетей аптек «Столички» и «Неофарм» произошел сбой в работе

В аптеках «Столички» и «Неофарм» (обе сети относятся к ООО «Нео-фарм») перестали работать некоторые точки продаж, а сайты сетей функционируют со сбоями. Об этом пишет РБК.
«Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время. Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам», — говорится на сайте аптек «Неофарм». Телеграм-канал Mash пишет, что сеть «Столички» столкнулась со взломом систем, на устранение его последствий уйдут день-два.
В одной из работающих аптек «Неофарм» в Москве корреспонденту РБК рассказали, что всего по городу остались работать 20–30 аптек сети, остальные закрылись из‑за хакерской атаки. По словам сотрудников, это произошло еще 28 июля. С 28 июля не работают бонусные карты постоянных покупателей «Неофарм» (даже в работающих аптеках). Сотрудников предупредили, что карты не будут работать и завтра.
В Москве и области у сети «Столички» около 1 тыс. аптек, также точки есть в Петербурге и более чем в 15 регионах центральной и северо-западной России. У «Неофарм» аптеки в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.
28 июля о сбое в работе IT-систем сообщил «Аэрофлот». Хакеры атаковали компанию, что привело к отмене десятков рейсов. В Шереметьево люди в самолетах часами ждали сортировки и погрузки багажа вручную. «Аэрофлот» на следующий день восстановил программу полетов.