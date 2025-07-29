У сетей аптек «Столички» и «Неофарм» произошел сбой в работе

В одной из работающих аптек «Неофарм» в Москве корреспонденту РБК рассказали, что всего по городу остались работать 20–30 аптек сети, остальные закрылись из‑за хакерской атаки. По словам сотрудников, это произошло еще 28 июля. С 28 июля не работают бонусные карты постоянных покупателей «Неофарм» (даже в работающих аптеках). Сотрудников предупредили, что карты не будут работать и завтра.