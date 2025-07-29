Звезда «Игры престолов» Юлиус Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге

Хафтор Юлиус Бьернссон, сыгравший сэра Григора «Гору» Клигана в «Игре престолов», установил новый мировой рекорд в становой тяге. Об этом сообщает BarBend.
На соревнованиях Eisenhart Black Competition в Германии исландский силач поднял вес в 505 килограммов. Для этого он использовал специальный костюм, пояс и ремни, разрешенные правилами.
Сперва подъем шел тяжело, особенно на уровне колен, но затем Бьернссон преодолел критическую отметку, выпрямился и получил команду судьи, что вес можно опускать. Толпа взорвалась аплодисментами, взлетели фейерверки, а команда тяжелоатлета праздновала на помосте.
Бьернсон побил собственный рекорд в 501 килограмм, установленный в 2020 году. Рекорд 2020 года вызвал дискуссии, поскольку был поставлен не на соревнованиях, а в тренировочном зале спортсмена.
Если брать в расчет лишь официальные турниры, то на них рекорд принадлежал давнему сопернику Бьернссона британцу Эдди Холлу. В 2016 году он смог поднять 500 килограммов, после чего упал в обморок из‑за кровоизлияния в мозг и получил временную слепоту.
Соперничество Бьернссона и Холла привело к боксерскому поединку, который прошел в 2022 году и закончился победой исландца по очкам.