Звезда «Игры престолов» Юлиус Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге

Сперва подъем шел тяжело, особенно на уровне колен, но затем Бьернссон преодолел критическую отметку, выпрямился и получил команду судьи, что вес можно опускать. Толпа взорвалась аплодисментами, взлетели фейерверки, а команда тяжелоатлета праздновала на помосте.