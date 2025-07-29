Кристофера Нолана раскритиковали за съемки «Одиссеи» в оккупированной Марокко части Западной Сахары

Режиссера Кристофера Нолана раскритиковали из‑за съемок фильма «Одиссея» в районе города Дахла, расположенного на территории Западной Сахары.
Этот регион с 1963 года находится под наблюдением ООН как «несамоуправляющаяся территория» и считается спорным. Несмотря на то, что Марокко фактически контролирует его, международное сообщество, включая ООН, не признаёт его частью королевства.
Организаторы Международного кинофестиваля Западной Сахары (FiSahara), который проходит в лагерях сахравийских беженцев в Алжире, призвали Нолана и студию Universal немедленно прекратить съёмки в этом регионе.
В заявлении фестиваля говорится, что Дахла — это не просто живописное место, а оккупированный город с жестким военным контролем, где коренное население сталкивается с ограничениями и преследованиями.
«Съемки крупнобюджетного фильма в регионе, где свободное выражение мнений подавляется, невольно могут способствовать легитимизации оккупации и маргинализации сахравийской культуры», — подчеркнули представители FiSahara. Они также выразили надежду, что Нолан и его команда, узнав о политическом контексте, пересмотрят свое решение.
«Одиссея» — масштабный проект, основанный на поэме Гомера. В центре сюжета история царя Одиссея (Мэтт Деймон), который после Троянской войны пытается вернуться домой, сталкиваясь с мифическими существами и богами. В фильме также снимаются Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Релиз картины запланирован на 17 июля 2026 года.