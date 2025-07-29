Universal Pictures официально подтвердила каст «Знакомства с родителями-4». Фильм выйдет в 2026 году

Сидни Суини оказалась в центре скандала из‑за рекламы джинсов с нацистским подтекстом
Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком о Мадонне продолжается
Том Круз пришел на концерт Oasis, хотя ранее братья Галлахер называли его «маленьким ублюдком»
В Якутии жертв домашнего насилия будут бесплатно обучать кикбоксингу и джиу-джитсу
«Союзмультфильм» проиграл суд в США из‑за прав на Чебурашку в Японии
Брата Лиама и Ноэла Галлахеров обвинили в изнасиловании и угрозах убийством
Майкл Киванука отменил все концерты на лето из‑за продолжающихся проблем со здоровьем
В Анапе туристический поток упал на 70% из‑за загрязнения мазутом
Сериал «Позолоченный век» продлили на четвертый сезон
Треть мужчин готовы сделать предложение после недельного курортного романа
Sony подала в суд на Tencent за копирование игры Horizon
Финал ЧЕ по футболу среди женщин стал самым просматриваемым ТВ-событием года в Великобритании
В Нью-Йорке горожане сдают животных в приюты из‑за финансового кризиса
Исследование: мужчины считают женщин привлекательнее во время овуляции из‑за запаха
Адам Драйвер, Дэниел Калуя и Анна Кендрик снимутся в дебютном фильме Криса Рока для А24
Стало извеcтно, кто сыграет Лиззи Борден в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Звезда «Шершней», ацтекская жуть и школа: вышел тизер хоррора «Свисток» от продюсеров «Обезьяны»
В сиквеле «Однажды… в Голливуде» появится актер Кори Фогельманис из хоррора «Ма»
Ассистенты по производству сериала «Больница Питт» начали процесс создания профсоюза
Большинство россиян получают рабочие сообщения в отпуске
В сети появился тизер-трейлер «Таламаски» — нового сериала по мотивам книг Энн Райс
Лайвы Obladaet и Yasmi и встречи со спортсменами: в Лужниках вновь откроется пространство Fonbase
Варанг и ее огненные воины в дебютном трейлере «Аватар: Огонь и пепел»
Только 6% россиян смотрят фильмы в оригинале без субтитров
Черная комедия Ари Астера «Эддингтон» выйдет в российский прокат
В Китае появилась новая профессия — «врач» для игрушек Лабубу
У Дональда Трампа появился бронированный гольфкар
Туристам в Сочи стали продавать места в тени

Universal Pictures официально подтвердила каст «Знакомства с родителями-4». Фильм выйдет в 2026 году

Фото: Universal Pictures

Четвертый фильм «Знакомство с родителями» получил подзаголовок «Focker In-Law». Вместе с этим авторы объявили каст грядущей ленты.

Впервые за 13 лет зрители вновь увидят на экране знаменитую семейку Фоккеров и Бернсов. Звезды оригинальных фильмов Бен Стиллер, Роберт Де Ниро, Оуэн Уилсон, Тери Поло и Блайт Даннер вернутся к своим ролям.

Главным пополнением актерского состава стала Ариана Гранде. Певица и актриса исполнит роль дерзкой невесты сына Грега и Пэм — Генри. Именно вокруг встречи будущей невестки с эксцентричной семьей и закрутится сюжет. К касту также присоединился Скайлер Гизондо, который сыграет того самого Генри.

Universal Pictures официально подтвердила, что продолжение легендарной франшизы выйдет в прокат 26 ноября 2026 года. Режиссером новой части выступит Джон Хамбург, сценарист всех предыдущих фильмов. Над проектом также работает Джей Роуч, постановщик первых двух частей.

Расскажите друзьям