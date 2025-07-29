Universal Pictures официально подтвердила каст «Знакомства с родителями-4». Фильм выйдет в 2026 году

Главным пополнением актерского состава стала Ариана Гранде. Певица и актриса исполнит роль дерзкой невесты сына Грега и Пэм — Генри. Именно вокруг встречи будущей невестки с эксцентричной семьей и закрутится сюжет. К касту также присоединился Скайлер Гизондо, который сыграет того самого Генри.