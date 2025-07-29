Universal Pictures официально подтвердила каст «Знакомства с родителями-4». Фильм выйдет в 2026 году

Четвертый фильм «Знакомство с родителями» получил подзаголовок «Focker In-Law». Вместе с этим авторы объявили каст грядущей ленты.
Впервые за 13 лет зрители вновь увидят на экране знаменитую семейку Фоккеров и Бернсов. Звезды оригинальных фильмов Бен Стиллер, Роберт Де Ниро, Оуэн Уилсон, Тери Поло и Блайт Даннер вернутся к своим ролям.
Главным пополнением актерского состава стала Ариана Гранде. Певица и актриса исполнит роль дерзкой невесты сына Грега и Пэм — Генри. Именно вокруг встречи будущей невестки с эксцентричной семьей и закрутится сюжет. К касту также присоединился Скайлер Гизондо, который сыграет того самого Генри.
Universal Pictures официально подтвердила, что продолжение легендарной франшизы выйдет в прокат 26 ноября 2026 года. Режиссером новой части выступит Джон Хамбург, сценарист всех предыдущих фильмов. Над проектом также работает Джей Роуч, постановщик первых двух частей.