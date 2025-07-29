Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком о Мадонне продолжается

В подкасте Smartless Гарнер заявила, что работа над картиной продолжается. «Мне кажется, все хорошее требует много времени», — добавила она. Гарнер рассказала, что она «большая поклонница Мадонны» и выросла, слушая ее музыку. По словам актрисы, как только она услышала о проекте, посвященном суперзвезде, поняла, что должна пройти прослушивание.