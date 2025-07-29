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Джулия Гарнер подтвердила, что работа над байопиком о Мадонне продолжается

Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Байопик о Мадонне все еще может выйти на экраны. Об этом сообщила актриса Джулия Гарнер, которая должна была исполнить в фильме главную роль.

В подкасте Smartless Гарнер заявила, что работа над картиной продолжается. «Мне кажется, все хорошее требует много времени», — добавила она. Гарнер рассказала, что она «большая поклонница Мадонны» и выросла, слушая ее музыку. По словам актрисы, как только она услышала о проекте, посвященном суперзвезде, поняла, что должна пройти прослушивание.

«Мне нужно было научиться танцевать, а затем танцевать перед [Мадонной] и убедить ее, что я умею танцевать и петь. Петь вместе с ней!», — объяснила Гарнер.

Режиссером фильма должна стать сама Мадонна. Впервые фильм анонсировали в 2020 году. Согласно многочисленным источникам, считалось, что проект был снят с производства, но затем появилась информация о возобновлении работы. Его авторы — Диабло Коди и Крессида Уилсон — написали два разных сценария.

В мае стало известно, что Мадонна работает над сериалом, основанным на ее жизни, для Netflix. Для создания проекта она объединилась с режиссером «Дэдпула и Росомахи» Шоном Леви.

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