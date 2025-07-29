«Аэрофлот» восстановил программу полетов после хакерской атаки

С 10.00 29 июля «Аэрофлот» выполняет программу рейсов по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10.00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов „Аэрофлота“ стабилизировалась», ― заявили в пресс-службе.
Там отметили, что сайт авиакомпании и система бронирования билетов работают корректно, онлайн-регистрация на рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропорту тоже работает штатно, а обстановка в Шереметьево спокойная.
Накануне в работе «Аэрофлота» произошел масштабный сбой, из‑за которого авиакомпании пришлось отменить десятки рейсов. В аэропортах по всей стране образовались очереди. Представители авиаперевозчика сказали, что отмены коснулись в основном рейсов из Москвы и обратно.
Причиной стала хакерская атака. По словам самих взломщиков, они уничтожили 7000 физических и виртуальных серверов, похитили 20 терабайт данных и получили доступ к компьютерам сотрудников, в том числе руководителей, аудиозаписям переговоров и системам наблюдения.