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«Аэрофлот» восстановил программу полетов после хакерской атаки

Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

С 10.00 29 июля «Аэрофлот» выполняет программу рейсов по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10.00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов „Аэрофлота“ стабилизировалась», ― заявили в пресс-службе.

Там отметили, что сайт авиакомпании и система бронирования билетов работают корректно, онлайн-регистрация на рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропорту тоже работает штатно, а обстановка в Шереметьево спокойная.

Накануне в работе «Аэрофлота» произошел масштабный сбой, из‑за которого авиакомпании пришлось отменить десятки рейсов. В аэропортах по всей стране образовались очереди. Представители авиаперевозчика сказали, что отмены коснулись в основном рейсов из Москвы и обратно.

Причиной стала хакерская атака. По словам самих взломщиков, они уничтожили 7000 физических и виртуальных серверов, похитили 20 терабайт данных и получили доступ к компьютерам сотрудников, в том числе руководителей, аудиозаписям переговоров и системам наблюдения.

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