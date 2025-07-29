«Аэрофлот» восстановил программу полетов после хакерской атаки

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10.00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов „Аэрофлота“ стабилизировалась», ― заявили в пресс-службе.