Том Круз пришел на концерт Oasis, хотя ранее братья Галлахер называли его «маленьким ублюдком»

В документальном фильме Oasis «Lord Don’t Slow Me Down» 2007 года Ноэл Галлахер назвал Круза «мелким ублюдком» и утверждал, что «у него нет ни одного хорошего фильма». Лиам Галлахер тогда тоже сказал: «Я ненавижу Тома Круза. Он — ублюдок. Он и [футболист] Майкл Оуэн».