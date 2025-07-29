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Том Круз пришел на концерт Oasis, хотя ранее братья Галлахер называли его «маленьким ублюдком»

Фото: Paramount Pictures

Том Круз пришел на первый концерт Oasis на стадионе «Уэмбли», несмотря на то, что Лиам и Ноэл Галлахеры ранее резко отзывались о нем.

Присутствие актера подтвердил музыкант и диджей Голди, который выложил совместное селфи с Крузом с выступления 25 июля.

В документальном фильме Oasis «Lord Don’t Slow Me Down» 2007 года Ноэл Галлахер назвал Круза «мелким ублюдком» и утверждал, что «у него нет ни одного хорошего фильма». Лиам Галлахер тогда тоже сказал: «Я ненавижу Тома Круза. Он — ублюдок. Он и [футболист] Майкл Оуэн».

СМИ писали, что спустя несколько лет после критики Лиам и Том оказались в одном отеле в Берлине в 2009 году. Актер приехал в столицу Германии для пресс-тура фильма «Операция „Валькирия“», а музыкант готовился к концерту Oasis.

По рассказам, Том прошел мимо Лиама в коридоре, а затем вернулся, чтобы в шутливой форме напомнить о критике в его адрес. Актер якобы отметил, что в документалке Лиам все-таки назвал фильм «Коктейль» хорошим. Мужчины, по словам очевидцев, пожали друг другу руки и разошлись.

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