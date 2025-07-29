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Okko назвал дату премьеры сериала «Дыши» ― драмы о родах с Мариной Александровой

15 августа в Okko стартует показ «Дыши» ― проекта о звездной столичной акушерке, который стал сериальным дебютом режиссера Анны Кузнецовой («Каникулы»). Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

8-серийный проект рассказывает о ВИП-акушерке Лере, стороннице естественных родов. Одной из ее пациенток становится юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова — Маша, которая ждет от него ребенка. Роды заканчиваются трагедией: младенец оказывается в критическом состоянии, а сама Лера — в центре расследования. От его исхода зависит не только судьба клиники, но и самой акушерки.

Главную роль исполнила Марина Александрова. С ней на экране появятся Даша Верещагина, Петр Буслов, Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц и Иван Агапов.

Видео: Okko

По словам режиссера Анны Александровой, к работе над проектом ее «приманил» сценарий, написанный Еленой Кондратьевой и Светланой Штебой.

«Когда я пришла, было написано пять серий, и мне было интересно их читать. Мне кажется, это классная, хорошо написанная история, что, в общем, не так часто случается в нашей индустрии. Мне сразу понравился сценарий, героиня. Нравилось, что это история про взрослую женщину», ― рассказывала Александрова в интервью «Афише Daily».

Первый эпизод «Дыши» был представлен на фестивале сериалов «Пилот», победив в номинациях «Лучший пилот сериала» по мнению жюри и «Лучший сценарий пилота сериала».

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