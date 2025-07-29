В Якутии жертв домашнего насилия будут бесплатно обучать кикбоксингу и джиу-джитсу

«Эти направления помогут вам почувствовать в себе уверенность, научиться самозащите в реальных ситуациях и просто вернуть силу и спокойствие. Это не просто спорт. Это возможность взять свою жизнь под контроль, стать сильнее и научиться защищать себя», — отметил Огоюкин.