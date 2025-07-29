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В Якутии жертв домашнего насилия будут бесплатно обучать кикбоксингу и джиу-джитсу

Фото: Roman Aguila/Unsplash

Якутский бойцовский клуб FightLab запускает бесплатные тренировки для жертв домашнего насилия. Об этом сообщил в инстаграме* основатель клуба Федор Огоюкин.

Прийти на бесплатные групповые занятия смогут все, кто обратится в фонд «Ты не одна, с тобой Якутия». Эта организация помогает пострадавшим от домашнего насилия. Обратившимся в фонд будут доступны тренировки по ММА, кикбоксингу, грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу.

«Эти направления помогут вам почувствовать в себе уверенность, научиться самозащите в реальных ситуациях и просто вернуть силу и спокойствие. Это не просто спорт. Это возможность взять свою жизнь под контроль, стать сильнее и научиться защищать себя», — отметил Огоюкин.

По его словам, в последнее время участились случаи домашнего насилия, и FightLab хочет помочь тем, кто оказался в такой ситуации.

В комментарии «Газете.Ru» представители бойцовского клуба сказали, что не ожидали такого резонанса. После того, как об их инициативе написали СМИ, появилось много желающих записаться на тренировки для жертв насилия. В спортивной секции выразили надежду, что бойцы из других регионов подхватят их идею.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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