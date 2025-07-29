«Союзмультфильм» проиграл суд в США из‑за прав на Чебурашку в Японии

«Союзмультфильм» проиграл в США суд с американской компанией LaRubInt Corp. из‑за использования Чебурашки в Японии под сторонней лицензией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
В 2016 году «Союзмультфильм» продал LaRubInt за 60 тыс. долларов исключительные права на использование мультипликационных персонажей студии в Японии, Китае, Индии, США и Канаде. Соглашение действовало до 2021 года.
При этом правами на Чебурашку в Японии уже владела местная компания Cheburashka Project LLP (CPLLP). Американский суд увидел в этом нарушение и обязал российскую анимационную студию оплатить убытки LaRubInt Corp.
Представитель «Союзмультфильма» заявил, что в LaRubInt знали о проблемах с правами на Чебурашку в Японии. В студии считают, что американская компания изначально хотела принудить CPLLP к выплате роялти, но проиграла суд в Японии.
По словам собеседника «Ведомостей», свои действия LaRubInt спланировала вместе с предыдущим руководителем российской студии. С прошлого года в России идет следствие в отношении подписанта со стороны «Союзмультфильма» и неустановленных лиц от LaRubint Corp.
В «Союзмультфильме» подчеркнули, что готовы исполнить решение американского суда в случае его легализации в России.