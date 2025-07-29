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Брата Лиама и Ноэла Галлахеров обвинили в изнасиловании и угрозах убийством

Фото: Colin Davey/Getty Images

Старшего брата участников группы Oasis Лиама и Ноэла Галлахеров по имени Пол обвинили в серии тяжких преступлений. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По информации полиции, ему предъявлены обвинения в изнасиловании, контролирующем поведении, трех эпизодах сексуализированного насилия, трех фактах преднамеренного удушения, двух угрозах убийством и нанесении телесных повреждений.

Преступления происходили в период с 2022 по 2024 год. В полиции отметили, что потерпевшая находится под защитой и получает помощь от специально подготовленных специалистов.

Пол Галлахер предстанет перед судом в Вестминстере 27 августа. Иск против него был подан на фоне масштабного тура воссоединившейся группы Oasis. Ранее, несмотря на родственные связи, в состав коллектива Пол никогда не входил.

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