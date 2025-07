Майкл Киванука отменил все концерты на лето из‑за продолжающихся проблем со здоровьем

Киванука должен был выступить в августе на фестивалях All Together Now (Ирландия), Sziget (Венгрия), Pukkelpop (Бельгия), а также на британских We Out Here и Victorious. Кроме того, он был заявлен как специальный гость в туре Mumford & Sons по Северной Америке в октябре. Этот блок шоу также отменен.