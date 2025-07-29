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Майкл Киванука отменил все концерты на лето из‑за продолжающихся проблем со здоровьем

Фото: British Broadcasting Corporation (BBC)

Британский соул-музыкант Майкл Киванука отменил все оставшиеся на лето концерты из‑за продолжающихся проблем со здоровьем.

«С прискорбием сообщаем, что из‑за продолжающегося заболевания и по рекомендации врачей Майкл, к сожалению, не сможет выступить на остальных запланированных фестивалях до конца лета», — говорится в заявлении. Что за болезнь, не уточняется.

Киванука должен был выступить в августе на фестивалях All Together Now (Ирландия), Sziget (Венгрия), Pukkelpop (Бельгия), а также на британских We Out Here и Victorious. Кроме того, он был заявлен как специальный гость в туре Mumford & Sons по Северной Америке в октябре. Этот блок шоу также отменен.

Последний альбом музыканта «Small Changes» вышел в ноябре 2024 года и получил высокие оценки критиков. Клип на сингл «One And Only» с пластинки был снят дочерью Барака Обамы Малией, которая дебютировала в качестве режиссера.

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