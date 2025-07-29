Сериал «Позолоченный век» продлили на четвертый сезон

HBO продлил сериал «Позолоченный век» о светском обществе Нью-Йорка XIX века на четвертый сезон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Решения принято за два эпизода до окончания третьего сезона ― на фоне устойчивого роста рейтингов. Эпизод, вышедший 20 июля, стал самым успешным в истории шоу ― его посмотрели 4 млн зрителей на всех платформах за три дня. Общая зрительская база выросла на 20% по сравнению со вторым сезоном.
«Мы невероятно гордимся тем, каких высот в рейтингах добился „Позолоченный век“ в этом сезоне, — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO и глава направления драматических сериалов и фильмов. — Джулиан Феллоуз вместе с талантливой командой актеров и съемочной группы каждую неделю погружает нас в Нью-Йорк 1880-х. Это опыт, который нельзя пропустить, и мы рады продолжить путешествие вместе с героями, чьи амбиции в четвертом сезоне обещают быть еще более захватывающими».
Создатель, сценарист и исполнительный продюсер сериала — Джулиан Феллоуз, автор «Аббатства Даунтон».
Действие исторической драмы разворачивается в Нью-Йорке 1880-х годов, на фоне стремительного роста капитала, социальных конфликтов и классовых противоречий. Сериал рассказывает о юной сироте Мэриэн Брук (Луиза Джейкобсон), которая, переехав из сельской Пенсильвании к богатым тетям, пытается найти свое место в светском обществе Нью-Йорка.
В третьем сезоне сюжет фокусируется на смене власти между сестрами Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански), вызванной неожиданным наследством, которое Ада получила от покойного мужа. Тем временем продолжается противостояние между представителями старого аристократического Нью-Йорка и нуворишами, такими как Берта Рассел, которая борется за признание в высшем обществе.
Вместе с Джейкобсон, Барански и Никсон в актерский состав входят Кэрри Кун, Морган Спектор, Дени Бентон, Тайсса Фармига, Гарри Ричардсон, Блейк Ритсон и многие другие.