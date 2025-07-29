Сериал «Позолоченный век» продлили на четвертый сезон

«Мы невероятно гордимся тем, каких высот в рейтингах добился „Позолоченный век“ в этом сезоне, — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO и глава направления драматических сериалов и фильмов. — Джулиан Феллоуз вместе с талантливой командой актеров и съемочной группы каждую неделю погружает нас в Нью-Йорк 1880-х. Это опыт, который нельзя пропустить, и мы рады продолжить путешествие вместе с героями, чьи амбиции в четвертом сезоне обещают быть еще более захватывающими».