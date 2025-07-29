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В Анапе туристический поток упал на 70% из‑за загрязнения мазутом

Фото: Micaela Parente/Unsplash

В Анапе средняя заполняемость отелей и гостиниц достигла критически низкого уровня в 30% из‑за загрязнения пляжей мазутом. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Кондратьев отметил, что, несмотря на разгар летнего сезона, в Анапе отдыхают менее 24 тыс. человек, в то время как год назад их число составило порядка 100 тыс.

Он уточнил, что из 1600 объектов размещения в Анапе работают только 950, при этом 68 из них функционируют по системе «все включено». Губернатор пообещал, что власти продолжат поддерживать курортную отрасль, особенно с учетом продолжающегося режима ЧС.

Снижение туристического потока связано с закрытием пляжей после масштабного выброса мазута. Чрезвычайную ситуацию в регионе ввели в декабре 2024 года после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Около 9,2 тысячи тонн мазута попали в море, загрязнив побережье.

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