В Анапе туристический поток упал на 70% из‑за загрязнения мазутом

В Анапе средняя заполняемость отелей и гостиниц достигла критически низкого уровня в 30% из‑за загрязнения пляжей мазутом. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Кондратьев отметил, что, несмотря на разгар летнего сезона, в Анапе отдыхают менее 24 тыс. человек, в то время как год назад их число составило порядка 100 тыс.
Он уточнил, что из 1600 объектов размещения в Анапе работают только 950, при этом 68 из них функционируют по системе «все включено». Губернатор пообещал, что власти продолжат поддерживать курортную отрасль, особенно с учетом продолжающегося режима ЧС.
Снижение туристического потока связано с закрытием пляжей после масштабного выброса мазута. Чрезвычайную ситуацию в регионе ввели в декабре 2024 года после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Около 9,2 тысячи тонн мазута попали в море, загрязнив побережье.