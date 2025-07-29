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Треть мужчин готовы сделать предложение после недельного курортного романа

Фото: Andrey Stakhovskiy/Unsplash

34% мужчин готовы сделать предложение уже через неделю после знакомства, если между ними возникает искра. Такого же мнения придерживается 29% женщин, говорится в совместном исследовании Mamba и Sokolov.

Согласно опросу, мужчины относятся к летним романам смелее. 37% считают отпуск отличным временем для новых отношений, еще 30% мечтают о таких историях, но не решаются.

Среди женщин лишь 26% позволяют себе отпускной флирт, 16% ограничиваются лишь фантазиями, а 31% вообще не интересуется этим форматом.

Каждый пятый мужчина (19%) хотя бы раз перевел курортное знакомство в серьезные отношения. При этом половина (51%) продолжали общение после возвращения, хотя чувства постепенно угасали. Среди женщин всего 12% однажды привезли новые отношения домой.

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