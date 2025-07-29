Финал ЧЕ по футболу среди женщин стал самым просматриваемым ТВ-событием года в Великобритании

Женский футбол уже вошел в десятку самых популярных видов спорта в мире, а к 2030 году, по прогнозам Nielsen Sports, достигнет топ-5. Ожидается, что за пять лет число поклонников женского футбола по всему миру увеличится на 38%, превысив 800 млн человек. Это один из немногих видов спорта, за которым в основном следят женщины (их среди болельщиков 60%).