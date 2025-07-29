Финал ЧЕ по футболу среди женщин стал самым просматриваемым ТВ-событием года в Великобритании

Финал чемпионата Европы по футболу среди женских команд стал самым популярным телесобытием года в Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.
Сборная Англии защитила титул, победив действующих чемпионов мира ― команду Испании ― по пенальти после ничьей 1:1 к концу дополнительного времени. Матч проходил в швейцарском Базеле.
Пиковая телеаудитория трансляции на Би-би-си и ITV достигла 16,2 млн человек. Еще 4,2 млн просмотров матч набрал в онлайне ― в Би-би-си iPlayer и в приложении Би-би-си Sport. К прямой текстовой трансляции на Би-би-си Sport подключились 11,4 млн зрителей.
«Этот финал стал знаковым моментом в истории спорта, — отметил спортивный директор Би-би-си Алекс Кей-Джелски. — Это одно из тех событий, когда люди будут точно помнить, где они его смотрели. Невероятные львицы (так называют участниц сборной Англии) устроили нам эмоциональные американские горки, и миллионы зрителей были прикованы к трансляциям Би-би-си от начала и до конца».
Женский футбол уже вошел в десятку самых популярных видов спорта в мире, а к 2030 году, по прогнозам Nielsen Sports, достигнет топ-5. Ожидается, что за пять лет число поклонников женского футбола по всему миру увеличится на 38%, превысив 800 млн человек. Это один из немногих видов спорта, за которым в основном следят женщины (их среди болельщиков 60%).