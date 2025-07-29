Sony подала в суд на Tencent за копирование игры Horizon

Sony Interactive Entertainment подала иск против китайского техногиганта Tencent, обвинив его в нарушении авторских прав и использовании товарных знаков. Об этом сообщает Deadline.
Компания утверждает, что новая игра Tencent — Light of Motiram — это прямая копия популярной серии Horizon, включая внешний вид главной героини, стилистику и сюжетные элементы.
В иске Sony называет проект Tencent «наглой имитацией» и требует полного запрета на выпуск игры, а также компенсации в размере до 150 тыс. долларов за каждое нарушение, связанное с франшизой Horizon.
Юристы Sony утверждают, что Tencent использовала копию главной героини Элой в своих промоматериалах, что могло ввести игроков в заблуждение, будто это продолжение Horizon. По словам представителей Sony, в марте 2024 года Tencent пыталась договориться о совместной разработке игры во вселенной Horizon, но получила отказ.