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Sony подала в суд на Tencent за копирование игры Horizon

Фото: Tencent

Sony Interactive Entertainment подала иск против китайского техногиганта Tencent, обвинив его в нарушении авторских прав и использовании товарных знаков. Об этом сообщает Deadline.

Компания утверждает, что новая игра Tencent — Light of Motiram — это прямая копия популярной серии Horizon, включая внешний вид главной героини, стилистику и сюжетные элементы.

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© Фото: Tencent
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© Фото: Tencent
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© Фото: Tencent
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© Фото: Tencent

В иске Sony называет проект Tencent «наглой имитацией» и требует полного запрета на выпуск игры, а также компенсации в размере до 150 тыс. долларов за каждое нарушение, связанное с франшизой Horizon.

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© Фото: Sony
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© Фото: Sony
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© Фото: Sony
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© Фото: Sony

Юристы Sony утверждают, что Tencent использовала копию главной героини Элой в своих промоматериалах, что могло ввести игроков в заблуждение, будто это продолжение Horizon. По словам представителей Sony, в марте 2024 года Tencent пыталась договориться о совместной разработке игры во вселенной Horizon, но получила отказ.

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