Sony подала в суд на Tencent за копирование игры Horizon

Юристы Sony утверждают, что Tencent использовала копию главной героини Элой в своих промоматериалах, что могло ввести игроков в заблуждение, будто это продолжение Horizon. По словам представителей Sony, в марте 2024 года Tencent пыталась договориться о совместной разработке игры во вселенной Horizon, но получила отказ.