В Нью-Йорке горожане сдают животных в приюты из‑за финансового кризиса

Сидни Суини оказалась в центре скандала из‑за рекламы джинсов с нацистским подтекстом
Брата Лиама и Ноэла Галлахеров обвинили в изнасиловании и угрозах убийством
Майкл Киванука отменил все концерты на лето из‑за продолжающихся проблем со здоровьем
В Анапе туристический поток упал на 70% из‑за загрязнения мазутом
Сериал «Позолоченный век» продлили на четвертый сезон
Треть мужчин готовы сделать предложение после недельного курортного романа
Sony подала в суд на Tencent за копирование игры Horizon
Финал ЧЕ по футболу среди женщин стал самым просматриваемым ТВ-событием года в Великобритании
Исследование: мужчины считают женщин привлекательнее во время овуляции из‑за запаха
Адам Драйвер, Дэниел Калуя и Анна Кендрик снимутся в дебютном фильме Криса Рока для А24
Стало извеcтно, кто сыграет Лиззи Борден в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Звезда «Шершней», ацтекская жуть и школа: вышел тизер хоррора «Свисток» от продюсеров «Обезьяны»
В сиквеле «Однажды… в Голливуде» появится актер Кори Фогельманис из хоррора «Ма»
Ассистенты по производству сериала «Больница Питт» начали процесс создания профсоюза
Большинство россиян получают рабочие сообщения в отпуске
В сети появился тизер-трейлер «Таламаски» — нового сериала по мотивам книг Энн Райс
Лайвы Obladaet и Yasmi и встречи со спортсменами: в Лужниках вновь откроется пространство Fonbase
Варанг и ее огненные воины в дебютном трейлере «Аватар: Огонь и пепел»
Только 6% россиян смотрят фильмы в оригинале без субтитров
Черная комедия Ари Астера «Эддингтон» выйдет в российский прокат
В Китае появилась новая профессия — «врач» для игрушек Лабубу
У Дональда Трампа появился бронированный гольфкар
Туристам в Сочи стали продавать места в тени
Фэнтези-фильм по роману Михаэля Энде «Момо» выйдет в российский прокат 4 декабря
Скульптуру «Большая глина» на Болотной набережной в Москве начали разбирать
Редакторы «Афиши Daily» стали лицами капсульной коллекции оверсайз-худи от «Афиши» и бренда ZNWR
Российские читатели стали в 17 раз чаще интересоваться автобиографией Оззи Осборна после его смерти
Джордж Лукас впервые посетил Comic-Con в Сан-Диего

В Нью-Йорке горожане сдают животных в приюты из‑за финансового кризиса

Фото: Sasha Sashina/Unsplash

В Нью-Йорке приюты для животных оказались переполнены питомцами, чьи владельцы больше не могут позволить себе заботиться о них. Об этом сообщает The New York Times.

По данным организации Animal Care Centers of NYC (ACC), это происходит из‑за финансового кризиса и последствий пандемии, во время которой резко сократилось число стерилизаций.

Представитель организации Кейти Хансен подчеркнула, что примерно треть животных были сданы в приюты после потери жилья их владельцами. «Люди не просто сдают животных потому, что им некогда. Они реально в отчаянии. Многие плачут, когда приводят питомцев», — отметила она.

Чтобы справиться с нагрузкой, приюты стали принимать только экстренные случаи: опасных животных, нуждающихся в срочной медпомощи, или направленных госструктурами. Переломным моментом стал недавний случай с пожилым псом по кличке Рокки, который стал тысячным животным в системе Animal Care Centers of NYC. «Поток нескончаемый, и мы не справляемся», — отметила Хансен.

В новом приюте Куинса, построенном за 75 млн долларов и рассчитанном на 72 собаки, сейчас содержится более 160. Всего в системе почти 400 собак, около 400 кошек и десятки других животных. Еще 290 питомцев временно размещены у волонтеров.

В Бронксе и Бруклине строятся новые приюты, но они откроются только в следующем году. Тем временем сотрудники приютов пытаются справиться с нагрузкой, а горожане, услышав о кризисе, приходят за питомцами.

Расскажите друзьям