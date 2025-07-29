В Нью-Йорке горожане сдают животных в приюты из‑за финансового кризиса

Представитель организации Кейти Хансен подчеркнула, что примерно треть животных были сданы в приюты после потери жилья их владельцами. «Люди не просто сдают животных потому, что им некогда. Они реально в отчаянии. Многие плачут, когда приводят питомцев», — отметила она.