В Нью-Йорке горожане сдают животных в приюты из‑за финансового кризиса

В Нью-Йорке приюты для животных оказались переполнены питомцами, чьи владельцы больше не могут позволить себе заботиться о них. Об этом сообщает The New York Times.
По данным организации Animal Care Centers of NYC (ACC), это происходит из‑за финансового кризиса и последствий пандемии, во время которой резко сократилось число стерилизаций.
Представитель организации Кейти Хансен подчеркнула, что примерно треть животных были сданы в приюты после потери жилья их владельцами. «Люди не просто сдают животных потому, что им некогда. Они реально в отчаянии. Многие плачут, когда приводят питомцев», — отметила она.
Чтобы справиться с нагрузкой, приюты стали принимать только экстренные случаи: опасных животных, нуждающихся в срочной медпомощи, или направленных госструктурами. Переломным моментом стал недавний случай с пожилым псом по кличке Рокки, который стал тысячным животным в системе Animal Care Centers of NYC. «Поток нескончаемый, и мы не справляемся», — отметила Хансен.
В новом приюте Куинса, построенном за 75 млн долларов и рассчитанном на 72 собаки, сейчас содержится более 160. Всего в системе почти 400 собак, около 400 кошек и десятки других животных. Еще 290 питомцев временно размещены у волонтеров.
В Бронксе и Бруклине строятся новые приюты, но они откроются только в следующем году. Тем временем сотрудники приютов пытаются справиться с нагрузкой, а горожане, услышав о кризисе, приходят за питомцами.