Исследование: мужчины считают женщин привлекательнее во время овуляции из‑за запаха

Мужчины описывали эти запахи как «менее резкие» и «более ароматные». Кроме того, они испытывали больше спокойствия и меньше стресса, находясь в присутствии этих ароматов. По словам профессора Кадзусигэ Тохары, такие вещества могут играть важную роль в тонкой невербальной коммуникации между полами, влияя на восприятие и эмоции.