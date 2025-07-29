Исследование: мужчины считают женщин привлекательнее во время овуляции из‑за запаха

Женщины становятся более привлекательными для мужчин в период овуляции из‑за изменения запаха тела. К такому выводу пришли ученые из Токийского университета, опубликовавшие результаты в журнале iScience.
В исследовании участвовали 21 женщина и 21 мужчина. У женщин брали образцы пота на четырёх стадиях менструального цикла, а затем давали их понюхать мужчинам, которые оценивали как сами ароматы, так и фото женщин на экране.
Оказалось, что запах в период овуляции воспринимался как более приятный, а женщины на фото — как более привлекательные и женственные. Учёные выделили три ключевых вещества, которые резко увеличиваются в концентрации именно в период овуляции:
- E-геранилацетон — сладкий древесно-фруктовый аромат, часто используется в парфюмерии.
- Тетрадекановая кислота — мыльный, восковый запах, присутствует в мускатном орехе и кокосовом масле.
- (Z)-9-гексадеценовая кислота — мускусный аромат, напоминающий естественный запах тела.
Мужчины описывали эти запахи как «менее резкие» и «более ароматные». Кроме того, они испытывали больше спокойствия и меньше стресса, находясь в присутствии этих ароматов. По словам профессора Кадзусигэ Тохары, такие вещества могут играть важную роль в тонкой невербальной коммуникации между полами, влияя на восприятие и эмоции.