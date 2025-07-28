Адам Драйвер, Дэниел Калуя и Анна Кендрик снимутся в дебютном фильме Криса Рока для А24

Новый фильм комика Криса Рока, известного по лентам «Пила: Спираль» и «Одноклассники», получит звездный состав. В нем снимутся Адам Драйвер («Мегалополис»), Дэниел Калуя («Прочь») и Анна Кендрик («Простая просьба»), сообщил Deadline.
Каст проекта также дополнит Розалин Элизар, сыгравшая в сериалах «Медленные лошади» и «Скучаю по тебе». Актриса исполнит главную роль в картине — талантливую актрису Мисти Грин, чья карьер пошла под откос.
По сюжету, однажды в жизни Мисти появляется человек из прошлого, который предлагает ей шанс вернуться. Что произойдет с героиней после этого, не уточняется. Также пока неизвестны подробности о персонажах Драйвера, Калуи и Кендрик.
Съемки фильма уже начались, они проходят в Лос-Анджелесе. Продюсерами проекта выступают Питер Райс, Рок и Дэвид Уортен Брукс, исполнительными продюсерами — Нельсон Джордж, Шаум Сенгупта и Майлз Альва.
У картины пока нет официального названия. Ее выпустит студия А24, среди фильмов которой — «Еретик» с Хью Грантом, «Кит» с Брэндоном Фрейзером, «Я видел свечение телевизора», «Лунный свет» и «Все страхи Бо».