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Marvel показал трейлер анимационного мини-сериала «Очи Ваканды

Кадр: Marvel Entertainment/YouTube

На ютуб-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер анимационного мини-сериала «Очи Ваканды», который выйдет 1 августа на стриминговом сервисе Disney+.

Проект расскажет о воинах вымышленого африканского королевства Ваканды, которым предстоит противостоять шпионам из дальних стран. Те попытаются поставить под угрозу безопасность Ваканды и похитить ее древние артефакты.

Видео: Marvel Entertainment/YouTube

Сериал будет состоять из четырех эпизодов. Они все выйдут на Disney+ одновременно. Автором шоу выступил Райан Куглер. Среди продюсеров, помимо Куглера, оказались Кевин Фэйги, Луис Д’Эспозито, Брэд Уиндербаум и Дана Васкес-Эберхардт. Режиссером стал Тодд Харрис.

«Очи Ваканды» должны расширить мифологию франшизы «Черная Пантера» и, вероятно, стать данью уважения Чедвику Боузману, исполнителю роли Т’Чаллы. Он скончался в 2020 году от рака.

Предположительно, мультфильм расскажет, как Черная Пантера предотвратила колонизацию Ваканды. Шоу также, как ожидается, введет новых персонажей.

В озвучивании проекта приняли участие Уинни Харлоу, Кресс Уильямс, Патрисия Белчер, Ларри Херрон, Адам Голд, Линн Уитфилд, Жак Колимон, Джона Сяо, Айзек Робинсон-Смит, Гэри Энтони Уильямс, Зик Элтон, Стив Туссен и Аника Нони Роуз.

Кинофраншиза «Черная Пантера» началась в 2018 году с одноименного фильма с Боузманом в главной роли. В 2022 году на экраны вышел сиквел «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Этот фильм познакомил зрителей с подводным миром Атлантиды.

Жители Ваканды появлялись и в других проектах Marvel, в том числе в сериале «Сокол и Зимний солдат». Там фигурировала Айо в исполнении Флоренс Касумбы. Ее также можно было вилеть в фильме «Первый мститель».

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