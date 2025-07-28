Эдди Мерфи сыграет инспектора Клузо в «Розовой пантере»

Американский актер Эдди Мерфи, известный по фильмам «Святоша» и «Поездка в Америку», сыграет инспектора Клузо в новом фильме «Розовая пантера». Об этом он рассказал в телешоу Today, написал Entertainment Weekly.
64-летний артист заявил, что в ближайшее время появится в бесконечном множестве проектов. «Я готовлюсь к роли Джорджа Клинтона из группы Parliament-Funkadelic», — поделился Мерфи.
Он также озвучит одного из персонажей мультфильма «Шрек-5», который должен выйти к Рождеству. Наконец, Мерфи станет «новым Клузо», поделился актер. «Он должен быть французом, но он также может быть гаитянином», — пояснил Эдди.
Слухи об участии Мерфи в «Розовой Пантере» циркулировали с 2023 года, но не были официально подтверждены. Ранее роль инспектора Клузо исполняли только два актера — Питер Селлерс в 1963 и 1980 годах и Стив Мартин в 2006 и 2009 годах.
Будущая лента, по информации СМИ, будет сочетать реальные съемки и компьютерную графику. Сюжет фильма держится в секрете. Его сценарий написал Крис Бремнер. Режиссером станет Джефф Файлер, создатель «Соника в кино».
Продюсерами «Розовой пантеры» будут Дэн Лин и Джонатан Эйрих из Rideback, а также Ларри Мириш и Джули Эндрюс. Когда начнутся съемки проекта, пока не сообщается.