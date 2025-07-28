Эдди Мерфи сыграет инспектора Клузо в «Розовой пантере»

Слухи об участии Мерфи в «Розовой Пантере» циркулировали с 2023 года, но не были официально подтверждены. Ранее роль инспектора Клузо исполняли только два актера — Питер Селлерс в 1963 и 1980 годах и Стив Мартин в 2006 и 2009 годах.