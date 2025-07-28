Эдди Мерфи сыграет инспектора Клузо в «Розовой пантере»

Сидни Суини оказалась в центре скандала из‑за рекламы джинсов с нацистским подтекстом
Стало извеcтно, кто сыграет Лиззи Борден в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Звезда «Шершней», ацтекская жуть и школа: вышел тизер хоррора «Свисток» от продюсеров «Обезьяны»
В сиквеле «Однажды в… Голливуде» появится актер Кори Фогельманис из хоррора «Ма»
Ассистенты по производству сериала «Больница Питт» начали процесс создания профсоюза
Большинство россиян получают рабочие сообщения в отпуске
В сети появился тизер-трейлер «Таламаски» — нового сериала по мотивам книг Энн Райс
Лайвы Obladaet и Yasmi и встречи со спортсменами: в Лужниках вновь откроется пространство Fonbase
Варанг и ее огненные воины в дебютном трейлере «Аватар: Огонь и пепел»
Только 6% россиян смотрят фильмы в оригинале без субтитров
Черная комедия Ари Астера «Эддингтон» выйдет в российский прокат
В Китае появилась новая профессия — «врач» для игрушек Лабубу
У Дональда Трампа появился бронированный гольфкар
Туристам в Сочи стали продавать места в тени
Фэнтези-фильм по роману Михаэля Энде «Момо» выйдет в российский прокат 4 декабря
Скульптуру «Большая глина» на Болотной набережной в Москве начали разбирать
Редакторы «Афиши Daily» стали лицами капсульной коллекции оверсайз-худи от «Афиши» и бренда ZNWR
Российские читатели стали в 17 раз чаще интересоваться автобиографией Оззи Осборна после его смерти
Джордж Лукас впервые посетил Comic-Con в Сан-Диего
В США появился «клуб крика»: сотни жителей Чикаго собираются на набережной, чтобы выпустить пар
Более трети опрошенных россиян не посещают концерты из‑за стоимости билетов
По «Пятнице, 13-е» выйдут новые видеоигра и фильм
Число прослушиваний Coldplay выросло на 25% после скандала с изменой на концерте в Бостоне
Клоун Пеннивайз вернулся в новом тизере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Рост интереса к подержанной брендовой одежде в России начал снижаться
«Шрек» получит спин-офф про Осла
Тим Бертон работает вместе с Леди Гагой еще над одним проектом
В Telegram может появиться официальный бот для проверки возраста

Эдди Мерфи сыграет инспектора Клузо в «Розовой пантере»

Кадр: Cinelou Films

Американский актер Эдди Мерфи, известный по фильмам «Святоша» и «Поездка в Америку», сыграет инспектора Клузо в новом фильме «Розовая пантера». Об этом он рассказал в телешоу Today, написал Entertainment Weekly.

64-летний артист заявил, что в ближайшее время появится в бесконечном множестве проектов. «Я готовлюсь к роли Джорджа Клинтона из группы Parliament-Funkadelic», — поделился Мерфи.

Он также озвучит одного из персонажей мультфильма «Шрек-5», который должен выйти к Рождеству. Наконец, Мерфи станет «новым Клузо», поделился актер. «Он должен быть французом, но он также может быть гаитянином», — пояснил Эдди.

Слухи об участии Мерфи в «Розовой Пантере» циркулировали с 2023 года, но не были официально подтверждены. Ранее роль инспектора Клузо исполняли только два актера — Питер Селлерс в 1963 и 1980 годах и Стив Мартин в 2006 и 2009 годах.

Будущая лента, по информации СМИ, будет сочетать реальные съемки и компьютерную графику. Сюжет фильма держится в секрете. Его сценарий написал Крис Бремнер. Режиссером станет Джефф Файлер, создатель «Соника в кино».

Продюсерами «Розовой пантеры» будут Дэн Лин и Джонатан Эйрих из Rideback, а также Ларри Мириш и Джули Эндрюс. Когда начнутся съемки проекта, пока не сообщается.

Расскажите друзьям