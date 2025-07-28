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Стало извеcтно, кто сыграет Лиззи Борден в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Фото: ellabeattyy

Главную роль в новом, четвертом сезоне сериала-антологии «Монстр» Райана Мерфи исполнит Элла Битти, известная по сериалу «Вражда» и драмеди «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Актриса сыграет Лиззи Борден — американку, которую в конце XIX века обвинили в жестоком убийстве отца и мачехи с помощью топора. В кино роль Борден исполняли в разные годы Элизабет Монтгомери, Кристина Риччи и Хлоя Севиньи.

Партнершами Битти по шоу станут Ребекка Холл («Годзилла против Конга», «Вики Кристина Барселона») и Вики Крипс («Призрачная нить»). Они сыграют Эбби Борден, мачеху Лиззи, и служанку семьи Бриджет Салливан соответственно.

Все три актрисы ранее уже сотрудничали с Мерфи, который выступает соавтором «Монстра» вместе с Иэном Бреннаном. Когда четвертый сезон сериала выйдет на экраны, пока неясно. Проект выпускает стриминговый сервис Netflix.

В ближайшее время команда «Монстра» будет работать над третьим сезоном, посвященным другому известному убийце Америки — Эду Гейну. Роль Гейна исполнит Чарли Ханнам, снимавшийся в сериале «Шантарам». Премьера сезона ожидается в 2025 году.

Эд Гейн — один из самых известных серийных убийц в истории США. Он сознался всего в двух убийствах, совершенных в 1950-е годы, однако на его счету еще около десятка недоказанных преступлений. Он также выкапывал трупы из могил на кладбище рядом со своим домом и изготавливал из человеческих останков всевозможные предметы быта и одежду.

Сериал «Монстр» дебютировал на Netflix в 2022 году. Первый сезон получил широкое признание, особенно за исполнение Эваном Питерсом роли Дамера и Ниси Нэш роли Гленды Кливленд. Питерс получил за сериал «Золотой глобус», а Нэш — «Эмми». Netflix продлил сериал на второй и третий сезоны в 2022 году. Продолжение проекта, рассказывающее об убийстве Лайлом и Эриком Менендесами их родителей, вышло 19 сентября.

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