Стало извеcтно, кто сыграет Лиззи Борден в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Эд Гейн — один из самых известных серийных убийц в истории США. Он сознался всего в двух убийствах, совершенных в 1950-е годы, однако на его счету еще около десятка недоказанных преступлений. Он также выкапывал трупы из могил на кладбище рядом со своим домом и изготавливал из человеческих останков всевозможные предметы быта и одежду.