Звезда «Шершней», ацтекская жуть и школа: вышел тизер хоррора «Свисток» от продюсеров «Обезьяны»

На ютуб-канале IFC Films опубликовали тизер хоррора «Свисток» («Whistle») — нового фильма режиссера Корина Харди, автора «Проклятия монахини». Над ним работала команда продюсеров «Обезьяны» и «Собирателя душ».
«Свисток» выйдет на экраны в 2026 году. Он расскажет о старшеклассниках, нашедших древний ацтекский свисток смерти. Герои обнаруживают, что звук, издаваемый артефактом, призывает погибель.
Смерть начинает преследовать героев. Пока число погибших неумолимо растет, друзья по несчастью выясняют происхождение жуткого предмета и отчаянно пытаются остановить ужасающую цепь событий, которую они запустили.
Роли в картине исполнили Дафна Кин («Логан»), Ник Фрост («Невероятные»), Софи Нелисс («Шершни»), Мишель Фэйрли («Игра престолов») и Али Сковбай («Прорыв», «Улица Светлячков»).
Cценарий написал Оуэн Эгертон («Бладфест», «Мерси Блэк»). Продюсерами проекта выступили Уитни Брайн («8-битное Рождество»), Джон Фридберг («Обезьяна», «Собиратель душ»), Дэвид Гросс («Комната») и Макдара Келлехер («Эбигейл»).