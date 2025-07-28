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В сиквеле «Однажды в… Голливуде» появится актер Кори Фогельманис из хоррора «Ма»

Фото: coreyfogelmanis

Актерский состав фильма «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, сиквела «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, пополнит Кори Фогельманис. Об этом сообщил Deadline.

Актер, известный по хоррору «Ма» и сериалу «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», присоединится к Брэду Питту, Элизабет Дебики («Корона»), Карле Гуджино («Падение дома Ашеров»), Скотту Каану, Джей Би Тадена и Яхье Абдулу-Матину II.

Сценарий будущей картины написал сам Тарантино. Съемки ленты начнутся в июле в Калифорнии. Она выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Дата премьеры пока не объявлена.

Сюжет проекта держится в секрете. В его центре окажется Клифф Бут, бывший каскадер и дублер актера Рика Далтона. Действие фильма развернется после событий оригинальной картины.

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