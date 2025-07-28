В сиквеле «Однажды в… Голливуде» появится актер Кори Фогельманис из хоррора «Ма»

Актерский состав фильма «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, сиквела «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, пополнит Кори Фогельманис. Об этом сообщил Deadline.
Актер, известный по хоррору «Ма» и сериалу «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», присоединится к Брэду Питту, Элизабет Дебики («Корона»), Карле Гуджино («Падение дома Ашеров»), Скотту Каану, Джей Би Тадена и Яхье Абдулу-Матину II.
Сценарий будущей картины написал сам Тарантино. Съемки ленты начнутся в июле в Калифорнии. Она выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Дата премьеры пока не объявлена.
Сюжет проекта держится в секрете. В его центре окажется Клифф Бут, бывший каскадер и дублер актера Рика Далтона. Действие фильма развернется после событий оригинальной картины.