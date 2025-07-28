Сидни Суини оказалась в центре скандала из‑за рекламы джинсов с нацистским подтекстом

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини подверглась критике за участие в новой рекламной кампании бренда American Eagle.
Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).
В рекламном ролике Суини также говорит в камеру, что гены передаются от родителей детям и определяют цвет волос, характер, цвет глаз. «Мои джинсы — синие», — произнесла она.
По словам специалиста по рекламе и профессора Майкла Грейвса Робин Ланды, «такой каламбур — это не просто промах бренда, он отсылает к тревожной исторической подоплёке».
Ланда пояснила: выражение «хорошие гены» ранее активно использовалось в идеологии американской евгеники, которая пропагандировала превосходство белой расы и легитимизировала принудительную стерилизацию уязвимых групп населения.
Пользователи тиктока назвали рекламу «нацистской пропагандой» и «расистским свистом», утверждая, что она восхваляет генетические особенности Суини — светлые волосы и голубые глаза.
Реклама также вызвала ассоциации с кампаниями Calvin Klein 1980-х годов, где сексуализировали подростков, в частности Брук Шилдс. Пользователи задаются вопросом, почему взрослые актрисы по-прежнему соглашаются участвовать в сомнительных проектах ради гонораров.