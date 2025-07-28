Ассистенты по производству сериала «Больница Питт» начали процесс создания профсоюза

Команда ассистентов по производству сериала «Больница „Питт“», номинированного на «Эмми», создаст свой профсоюз.
Она надеется добиться повышения зарплат, социальных гарантий, четко регламентированных перерывов между сменами и компенсаций за нарушения условий труда.
Это первая открытая инициатива от движения Production Assistants United, которое борется за права работников начального звена на телевидении и в кино. Движение, поддерживаемое профсоюзом LiUNA Local 724, охватывает около 20 сотрудников сериала — от ассистентов на съемочной площадке до личных помощников продюсеров.
«Такого в нашей индустрии еще не было, чтобы ассистенты объединялись в профсоюз на съемках крупного проекта. Это важный шаг», — отметил Итан Рейвенс, один из инициаторов и ассистент производства.
Чтобы собрать подписи, инициаторы установили палатку у парковки рядом со студией Warner Bros., где проходят съемки «Больницы „Питт“». Они встречали сотрудников с раннего утра до позднего вечера, рассказывая о преимуществах профсоюзного членства и собирая подписи в поддержку.