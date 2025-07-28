Ассистенты по производству сериала «Больница Питт» начали процесс создания профсоюза

Москвичам пообещали жару до +31
Большинство россиян получают рабочие сообщения в отпуске
В сети появился тизер-трейлер «Таламаски» — нового сериала по мотивам книг Энн Райс
Лайвы Obladaet и Yasmi и встречи со спортсменами: в Лужниках вновь откроется пространство Fonbase
Варанг и ее огненные воины в дебютном трейлере «Аватар: Огонь и пепел»
Только 6% россиян смотрят фильмы в оригинале без субтитров
Черная комедия Ари Астера «Эддингтон» выйдет в российский прокат
В Китае появилась новая профессия — «врач» для игрушек Лабубу
У Дональда Трампа появился бронированный гольфкар
Туристам в Сочи стали продавать места в тени
Фэнтези-фильм по роману Михаэля Энде «Момо» выйдет в российский прокат 4 декабря
Скульптуру «Большая глина» на Болотной набережной в Москве начали разбирать
Редакторы «Афиши Daily» стали лицами капсульной коллекции оверсайз-худи от «Афиши» и бренда ZNWR
Российские читатели стали в 17 раз чаще интересоваться автобиографией Оззи Осборна после его смерти
Джордж Лукас впервые посетил Comic-Con в Сан-Диего
В США появился «клуб крика»: сотни жителей Чикаго собираются на набережной, чтобы выпустить пар
Более трети опрошенных россиян не посещают концерты из‑за стоимости билетов
По «Пятнице, 13-е» выйдут новые видеоигра и фильм
Число прослушиваний Coldplay выросло на 25% после скандала с изменой на концерте в Бостоне
Клоун Пеннивайз вернулся в новом тизере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Рост интереса к подержанной брендовой одежде в России начал снижаться
«Шрек» получит спин-офф про Осла
Тим Бертон работает вместе с Леди Гагой еще над одним проектом
В Telegram может появиться официальный бот для проверки возраста
Размер пенсий у женщин в России впервые за 10 лет стал больше, чем у мужчин
Школьные чаты нескольких регионов переведут в мессенджер Max
Зумеры поступают в космическую академию в тизере нового «Звездного пути»
В США назвали ребенка в честь пары Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Ассистенты по производству сериала «Больница Питт» начали процесс создания профсоюза

Фото: Warner Bros. Television

Команда ассистентов по производству сериала «Больница „Питт“», номинированного на «Эмми», создаст свой профсоюз.

Она надеется добиться повышения зарплат, социальных гарантий, четко регламентированных перерывов между сменами и компенсаций за нарушения условий труда.

Это первая открытая инициатива от движения Production Assistants United, которое борется за права работников начального звена на телевидении и в кино. Движение, поддерживаемое профсоюзом LiUNA Local 724, охватывает около 20 сотрудников сериала — от ассистентов на съемочной площадке до личных помощников продюсеров.

«Такого в нашей индустрии еще не было, чтобы ассистенты объединялись в профсоюз на съемках крупного проекта. Это важный шаг», — отметил Итан Рейвенс, один из инициаторов и ассистент производства.

Чтобы собрать подписи, инициаторы установили палатку у парковки рядом со студией Warner Bros., где проходят съемки «Больницы „Питт“». Они встречали сотрудников с раннего утра до позднего вечера, рассказывая о преимуществах профсоюзного членства и собирая подписи в поддержку.

Расскажите друзьям