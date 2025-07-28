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В сети появился тизер-трейлер «Таламаски» — нового сериала по мотивам книг Энн Райс

Фото: AMC+/YouTube

На ютуб-канале amc+ опубликовали тизер-трейлер сериала «Таламаска: Тайный ордер» — нового проекта по мотивам книг Энн Райс, автора «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм».

Это шоу выйдет на телеканале AMC и его стриминговом сервисе 26 октября. Оно расскажет о секретном сообществе, которое ведет наблюдение за людьми с необычными способностями, такими как ведьмы и вампиры.

Видео: amc+/YouTube

Создателем нового сериала выступил Джон Ли Хэнкок, известный по фильмам «Спасти мистера Бэнкса» и «Невидимая сторона». В актерский состав вошли Николас Дентон («Эдем»), Уильям Фихтнер («Армагедон»), Элизабет Макговерн («Аббатство Даунтон»), Мэйси Ричардсон-Селлерс («Девять совсем незнакомых людей»).

Хэнкок будет шоураннером «Таламаски» вместе с Марком Лафферти. Оба кинематографиста станут исполнительными продюсерами проекта наряду с Марком Джонсоном, обладателем премии «Оскар» за фильм «Человек дождя».

Джонсон ранее работал над другими проектами, основанными на творчестве Энн Райс, — сериалами «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы». Шоу вышли на AMC в 2022 и 2023 годах соответственно и продолжаются по сей день.

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