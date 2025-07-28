Большинство россиян получают рабочие сообщения в отпуске

Для части сотрудников работа в отпуске становится источником эмоционального напряжения. 19% признались, что не могут расслабиться, а некоторым даже приходилось менять планы. Почти половина респондентов говорят, что рабочие сообщения вызывают стресс, если в них содержатся срочные задачи или неожиданные изменения.