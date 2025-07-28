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Большинство россиян получают рабочие сообщения в отпуске

Фото: NordWood Themes/Unsplash

68% россиян получает рабочие сообщения в мессенджерах даже во время отпуска. Об этом говорится в исследовании сервиса «Контур.Толк».

Лишь 9% респондентов заявили, что коллеги полностью уважают их право на отдых. Остальные получают сообщения по работе в самых разных условиях — на пляже, в поезде, во время семейных прогулок.

46% опрошенных отвечают, что находятся в отпуске и вернутся к вопросу позже, 26% все же участвуют в переписке, если дело срочное, а 8% отвечают сразу. Остальные игнорируют сообщения, испытывая раздражение или тревогу.

Для части сотрудников работа в отпуске становится источником эмоционального напряжения. 19% признались, что не могут расслабиться, а некоторым даже приходилось менять планы. Почти половина респондентов говорят, что рабочие сообщения вызывают стресс, если в них содержатся срочные задачи или неожиданные изменения.

Чтобы не получать рабочие сообщения, 48% ограничивают уведомления, 19% временно удаляют мессенджеры, а 2% переходят на кнопочные телефоны. Тем не менее треть сотрудников (31%) не отключаются от рабочих чатов даже во время отпуска.

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