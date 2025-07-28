Прошла первая вечеринка в московском клубе Dex, который открылся на месте Arma

«На мой взгляд, 80% всего, что есть внутри, не изменилось. Это все тот же Mutabor по своему вайбу, по характеру, по деталям и нюансам. При этом есть и 20% изменений. Я думаю, что такое соотношение обусловлено тем, что такое многогранное, сложное и невероятно насыщенное деталями пространство невозможно радикально изменить за три месяца, если все не сносить подчистую и не строить там небоскреб силами китайского девелопмента»

Артем Ганжа