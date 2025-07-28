Прошла первая вечеринка в московском клубе Dex, который открылся на месте Arma

В московском клубе Dex, открывшемся на месте Arma (экс-Mutabor), прошла первая вечеринка, организованная музыкальным лейблом Private Persons. Она продлилась сутки — с вечера субботы, 26 июля, по вечер воскресенья, 27 июля.
Вечеринка прошла в коллаборации с арт-группой Panterra, включающей художников, архитекторов и мультимедиа-творцов. Арт-группа работает в стиле кибергуманизма и нового метафизического реализма.
В заведении работали четыре сцены. На главной Main выступили Love Object, Poima, Nocow, Herpermen, Locked Club, Hipushit и Rauntester. На сцену Medium вышли Rwanda, Shutta, Any Act, Guinta, RLGN, Sasha Kustov, Rimma Kim, Vika Barkal и Easy Fresh.
На сцене MSL можно было увидеть Bogdamn, Saintgold, Roma Nemov, Shulya, Ildar Iksanov, Vlas Leskin и Masha Volum. Наконец, сцену Garden заняли Sexstasy, Sofia Rodina, Nechkin, Utah, Rubbt b2b Denis Kostitsyn, Dragin Ilici.
Интересно, что сцены получат новые названия, но для дебютной вечеринки Private Persons решили оставить прежние. Среди других новшеств — свежее меню с более дешевой барной картой, удлиненные бары возле сцены Main, новый бар во дворе на месте теплицы, и упрощенная система заказа напитков и еды.
Если в Arma, чтобы сделать заказ, необходимо было получить специальную карточку и пополнить ее. Теперь же купить что‑либо можно обычными банковскими картами.
«Тусовка прошла довольно неплохо, народу было очень много, особенно часов до четырех ночи. После четырех был довольно резкий спад, заполняемость была только на Main, Medium пустовал чуть-чуть. Но вечеринка прошла неплохо, организационных косяков не заметил», — рассказал Артем Ганжа, который посетил вечеринку и снял видео с нее для «Афиши Daily».
По его словам, звук в клубе отличался от того, что был прежде. Сама атмосфера же была типичной для мероприятий Private Persons: «немного дарковый, немного опиумкорный карго-штаны вайб».
Артем поделился, что изменения в клубе его не расстроили. Напротив, некоторые из них, как он считает, «пошли к лучшему». Хотя многие гости первой вечеринки в Dex ностальгировали по старому пространству. В частности, не все оценили снос теплицы ради нового бара.
«Буквально всю ночь были слышны разговоры, все обсуждали изменения. Ты ходишь по коридорам и слышишь, как люди говорят: вот это изменили, а вот это как раньше. Думаю, это волновало буквально всех», — отметил Ганжа.
Он подчеркнул, что перед командой Private Persons «стоит очень большая задача сделать так, чтобы все перестали называть это место Mutabor и начали называть его Dex». «Пока они очень далеки от этого», — резюмировал Артем.
Арт-центр и ночной клуб Mutabor открылся на территории Первого государственного подшипникового завода в Москве в апреле 2019 года. Создателями стала команда бывшего ночного клуба Arma17, чьи владельцы в 2017 году заявили о закрытии проекта и прекращении работы в России.
В декабре 2023-го в Mutabor прошла «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой, из‑за которой у заведения начались проблемы. Мероприятие оскорбило православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Суд признал вечеринку «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Ее звездные участники, включая Настю Ивлееву, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Диму Билана, были вынуждены записывать извинения.
В январе 2024 года Роспотребнадзор закрыл Mutabor на 90 суток, в качестве причины назвав присутствие на «почти голой» вечеринке человека с инфекционным заболеванием. В марте того же года клуб переименовали в Arma. В январе 2025 года стало известно, что Arma закроется.
В апреле телеграм-канал «Клей» заявлял, что площадкой будет заниматься команда Private Persons. По информации источника, новым владельцам оставили весь клуб, в том числе оборудование, мебель, «часть антуража и кошек». Завирусившуюся в сети информацию в Private Persons подтвердили только 10 июня, опубликовав в соцсетях фото с территории закрывшегося клуба Arma.
Финальная вечеринка перед закрытием Arma прошла в конце апреля. Редакторы «Афиши Daily» сходили попрощаться с клубом и поделились яркими фотографиями, своими впечатлениями и историями тех, кто разделил эту ночь с ними.