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Прошла первая вечеринка в московском клубе Dex, который открылся на месте Arma

Фото: Артем Ганжа

В московском клубе Dex, открывшемся на месте Arma (экс-Mutabor), прошла первая вечеринка, организованная музыкальным лейблом Private Persons. Она продлилась сутки — с вечера субботы, 26 июля, по вечер воскресенья, 27 июля.

Вечеринка прошла в коллаборации с арт-группой Panterra, включающей художников, архитекторов и мультимедиа-творцов. Арт-группа работает в стиле кибергуманизма и нового метафизического реализма.

В заведении работали четыре сцены. На главной Main выступили Love Object, Poima, Nocow, Herpermen, Locked Club, Hipushit и Rauntester. На сцену Medium вышли Rwanda, Shutta, Any Act, Guinta, RLGN, Sasha Kustov, Rimma Kim, Vika Barkal и Easy Fresh.

Видео: вечеринка/Telegram

На сцене MSL можно было увидеть Bogdamn, Saintgold, Roma Nemov, Shulya, Ildar Iksanov, Vlas Leskin и Masha Volum. Наконец, сцену Garden заняли Sexstasy, Sofia Rodina, Nechkin, Utah, Rubbt b2b Denis Kostitsyn, Dragin Ilici.

Видео: Артем Ганжа

Интересно, что сцены получат новые названия, но для дебютной вечеринки Private Persons решили оставить прежние. Среди других новшеств — свежее меню с более дешевой барной картой, удлиненные бары возле сцены Main, новый бар во дворе на месте теплицы, и упрощенная система заказа напитков и еды.

Если в Arma, чтобы сделать заказ, необходимо было получить специальную карточку и пополнить ее. Теперь же купить что‑либо можно обычными банковскими картами.

Видео: Артем Ганжа

«Тусовка прошла довольно неплохо, народу было очень много, особенно часов до четырех ночи. После четырех был довольно резкий спад, заполняемость была только на Main, Medium пустовал чуть-чуть. Но вечеринка прошла неплохо, организационных косяков не заметил», — рассказал Артем Ганжа, который посетил вечеринку и снял видео с нее для «Афиши Daily».

По его словам, звук в клубе отличался от того, что был прежде. Сама атмосфера же была типичной для мероприятий Private Persons: «немного дарковый, немного опиумкорный карго-штаны вайб».

«На мой взгляд, 80% всего, что есть внутри, не изменилось. Это все тот же Mutabor по своему вайбу, по характеру, по деталям и нюансам. При этом есть и 20% изменений. Я думаю, что такое соотношение обусловлено тем, что такое многогранное, сложное и невероятно насыщенное деталями пространство невозможно радикально изменить за три месяца, если все не сносить подчистую и не строить там небоскреб силами китайского девелопмента»
Артем Ганжа

Артем поделился, что изменения в клубе его не расстроили. Напротив, некоторые из них, как он считает, «пошли к лучшему». Хотя многие гости первой вечеринки в Dex ностальгировали по старому пространству. В частности, не все оценили снос теплицы ради нового бара.

Видео: Артем Ганжа

«Буквально всю ночь были слышны разговоры, все обсуждали изменения. Ты ходишь по коридорам и слышишь, как люди говорят: вот это изменили, а вот это как раньше. Думаю, это волновало буквально всех», — отметил Ганжа.

Он подчеркнул, что перед командой Private Persons «стоит очень большая задача сделать так, чтобы все перестали называть это место Mutabor и начали называть его Dex». «Пока они очень далеки от этого», — резюмировал Артем.

Видео: Артем Ганжа

Арт-центр и ночной клуб Mutabor открылся на территории Первого государственного подшипникового завода в Москве в апреле 2019 года. Создателями стала команда бывшего ночного клуба Arma17, чьи владельцы в 2017 году заявили о закрытии проекта и прекращении работы в России.

В декабре 2023-го в Mutabor прошла «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой, из‑за которой у заведения начались проблемы. Мероприятие оскорбило православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Суд признал вечеринку «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Ее звездные участники, включая Настю Ивлееву, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Диму Билана, были вынуждены записывать извинения.

В январе 2024 года Роспотребнадзор закрыл Mutabor на 90 суток, в качестве причины назвав присутствие на «почти голой» вечеринке человека с инфекционным заболеванием. В марте того же года клуб переименовали в Arma. В январе 2025 года стало известно, что Arma закроется.

В апреле телеграм-канал «Клей» заявлял, что площадкой будет заниматься команда Private Persons. По информации источника, новым владельцам оставили весь клуб, в том числе оборудование, мебель, «часть антуража и кошек». Завирусившуюся в сети информацию в Private Persons подтвердили только 10 июня, опубликовав в соцсетях фото с территории закрывшегося клуба Arma.

Финальная вечеринка перед закрытием Arma прошла в конце апреля. Редакторы «Афиши Daily» сходили попрощаться с клубом и поделились яркими фотографиями, своими впечатлениями и историями тех, кто разделил эту ночь с ними.

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