Он намекнул на D23, что Народ Пепла гораздо более жестокий и властолюбивый, чем Меткайина и лесной клан Оматикайя. «В фильме появятся новые персонажи — один из них вам точно понравится. Или вы его возненавидите», — отметил Джеймс Кэмерон.