Вышел дебютный трейлер «Аватара: Огонь и пепел». Премьера состоится 19 декабря.
В ролик семья Джейка Салли и клан Меткайина объединяются, чтобы сразиться с Варанг и ее огненными воинами. В третьей части «Аватара» покажут Пепельную деревню, жители которой станут новыми антагонистами. Пепельная деревня — это дом клана Мангкван, чьи земли уничтожил вулкан.
Вместе с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в фильме возвращаются Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Бритэн Далтон, Джек Чэмпион, Тринити Джо-Ли Блисс, Бэйли Басс, Джоэл Дэвид Мур, Эди Фалько и Дилип Рао.
Изначально «Путь воды» и «Огонь и Пепел» задумывались как один фильм, но позже Джеймс Кэмерон решил разделить историю на два, когда понял, насколько масштабным становится сюжет.
Он намекнул на D23, что Народ Пепла гораздо более жестокий и властолюбивый, чем Меткайина и лесной клан Оматикайя. «В фильме появятся новые персонажи — один из них вам точно понравится. Или вы его возненавидите», — отметил Джеймс Кэмерон.