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Варанг и ее огненные воины в дебютном трейлере «Аватар: Огонь и пепел»

Фото: 20th Century Studios

Вышел дебютный трейлер «Аватара: Огонь и пепел». Премьера состоится 19 декабря.

В ролик семья Джейка Салли и клан Меткайина объединяются, чтобы сразиться с Варанг и ее огненными воинами. В третьей части «Аватара» покажут Пепельную деревню, жители которой станут новыми антагонистами. Пепельная деревня — это дом клана Мангкван, чьи земли уничтожил вулкан.

Вместе с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в фильме возвращаются Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Бритэн Далтон, Джек Чэмпион, Тринити Джо-Ли Блисс, Бэйли Басс, Джоэл Дэвид Мур, Эди Фалько и Дилип Рао.

Изначально «Путь воды» и «Огонь и Пепел» задумывались как один фильм, но позже Джеймс Кэмерон решил разделить историю на два, когда понял, насколько масштабным становится сюжет.

Он намекнул на D23, что Народ Пепла гораздо более жестокий и властолюбивый, чем Меткайина и лесной клан Оматикайя. «В фильме появятся новые персонажи — один из них вам точно понравится. Или вы его возненавидите», — отметил Джеймс Кэмерон.

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