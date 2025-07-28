Дом русского бильярда открылся в отреставрированном клубе фабрики «Свобода»

В здании бывшего клуба московской фабрики «Свобода» на Вятской улице открылся Дом русского бильярда «Родина». На него приехал мэр Сергей Собянин.
В честь открытия состоялся мастер-класс с участием 50 спортсменов, включая чемпионов мира и воспитанников спортшколы «Москвич». Собянин отметил, что бильярд в Москве становится все более популярным и число увлеченных этим видом спорта за последние годы увеличилось в четыре раза.
«Сегодня здесь, на Вятской улице, начал работу большой бильярдный центр на 21 стол — с комфортной зоной отдыха, инновационным фиджитал-комплексом и семейным детским центром. Пространство рассчитано почти на 500 посетителей в день», — отметил мэр в своих соцсетях.
В распоряжении игроков есть 13 столов в основном зале, 6 в отдельных комнатах и 2 для пула. Все столы произведены в России, собраны из ценных пород дерева, с подогреваемым сукном и системой, обеспечивающей точный отскок.
В центре также работает ресторан с меню, разработанным при участии историков кухни и шефов из регионов. Акцент в нем сделан на русскую, черноморскую и кавказскую гастрономию. На улице планируют открыть веранду, летний кинотеатр, детскую площадку и модули для игры в футбольный бильярд.
В будущем в Москве также появится дворец бильярда площадью почти 10 тыс. квадратных метров. Он будет находиться в районе Хорошево-Мневники — на участке площадью более 2 гектаров, на улице Нижние Мневники, рядом с будущим теннисным центром и недалеко от станции метро «Терехово».
В комплексе будет более 100 столов: 55 для русского бильярда, 16 для пула, 26 для снукера и 16 для китайской восьмерки. Договор аренды земли предполагается заключить на три года. В настоящее время ведется разработка проекта межевания территории.