Дом русского бильярда открылся в отреставрированном клубе фабрики «Свобода»

В честь открытия состоялся мастер-класс с участием 50 спортсменов, включая чемпионов мира и воспитанников спортшколы «Москвич». Собянин отметил, что бильярд в Москве становится все более популярным и число увлеченных этим видом спорта за последние годы увеличилось в четыре раза.